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小麥價格創9年來最高 棉花逼近10年高點 通膨憂慮加深

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
芝加哥基準小麥價格近9年來首次升破每英斗8美元，棉花價格也飆到接近10年高點，加劇通膨憂慮。路透
芝加哥基準小麥價格近9年來首次升破每英斗8美元，棉花價格也飆到接近10年高點，加劇通膨憂慮。路透

芝加哥基準小麥價格近9年來首次升破每英斗8美元，因為在氣候條件不利、化肥價格飆升可能削減明年收成之際，進口商增加採購。棉花價格也飆到接近10年高點，印度供應減少的預測，加劇了全球供需缺口進一步惡化、威脅服裝成本上揚的擔憂。

基準軟紅冬麥期貨主力合約周一上漲3.5%到每英斗8美元，繼價格寫下逾8年新高後，又創2012年以來最高價位，可能推升全球居高不下的食品價格。與其他類小麥掛鉤的期貨價格也飆升，因惡劣天候下，需求增加而儲備減少。

一些種植區現在面臨種植季土壤干旱、化肥價格上漲的問題。

Price Futures集團駐芝加哥的副總裁Jack Scoville撰寫報告表示，「投機者不斷討論通膨，並購買大宗商品以進行通膨交易」。

聯合國最新數據顯示，受收成減少和供應鏈中斷影響，食品價格處於10年來的最高水平。

巴黎製粉小麥期貨價格一度逼近歷史高點，明尼阿波利斯春麥觸及了2008年4月以來最貴水平。在芝加哥交易的硬紅冬麥期貨收盤上漲2.6%，至每英斗8.065美元，為2014年5月以來最高結算價。

製衣原料棉花也漲價。紐約市場交投最活躍的棉花期貨一度上漲3.3%，逼近10月初觸及的高點。印度棉花協會周六表示，該國的棉花出口將在2021-22年度下降38%。

研究機構Cotlook上周提高了對棉花供應缺口的預期，理由是產量下降而需求上升。

棉花價格今年的漲幅已經超過45%，導致服裝製造商利潤率下降，並威脅到T恤、牛仔褲等各種商品的價格。在食品和能源價格高漲之際，更昂貴的服裝將增加通膨壓力。

在全球最大棉花進口國中國在內的地區，需求激增且產量降低，將在2021-22年度出現第二次供需缺口。最大種植國印度的國內用量攀升到創紀錄高點。在此同時，有跡象顯示，印度的主要產棉區旁遮普省的產量將因棉鈴蟲病而受到抑制。

印度 芝加哥 通膨

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