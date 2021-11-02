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美元走貶 瑞郎繼續攀升 焦點轉向聯準會決策

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞郎兌美元匯率升值約0.7％，觸及去年8月以來最高價位。路透
瑞郎兌美元匯率升值約0.7％，觸及去年8月以來最高價位。路透

美元周一走低，從上一交易日創下四個月來的最大單日漲幅回落，交易員關注本周備受期待的聯準會（Fed）決策的動向。

此外，市場也聚焦澳洲和英國的貨幣政策，聯準會預料將宣布縮減刺激政策，最近幾周這個因素已經提振美元上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%，至93.879。

BK Asset Management外匯部門董事總經理Boris Schlossberg說：「最近幾天美元上漲了這麼多，我認為這只是在聯邦公開市場委員會(FOMC)開會之前的一些部位調整，提防聯準會保持相對鴿派的態度。」

美元周五跳漲0.8%，創下6月中旬以來的最大單日漲幅，此前數據顯示，聯準會偏好的核心個人消費支出(PCE)物價指數連續四個月大漲3.6%。

不斷加快的通膨數據促使高盛等一些投行將對聯準會的升息預期提前至最早在2022年7 月，而此前的預期是2023年第3季。芝加哥商品交易所(CME)期貨數據顯示，貨幣市場現在認為聯準會到明年6月升息25個基點的機率為50%，而一個月前市場認為只有15%。

瑞郎兌美元匯率升值約0.7％，觸及去年8月以來最高價位。美元兌日圓盤中一度上漲0.4％至114.44，隨後回吐升幅；自民黨在大選得票過半，結果優於民調。

歐元兌美元升值0.4％至1.1605，上周五觸及1.1535美元，為10月13 日以來最低。Eurizon SLJ Capital避險基金經理人任永力 在給客戶的一份報告中表示，外匯市場似乎對歐洲央行的預期過於鷹派，對聯準會過於鴿派。

他說：「由於匯市中存在大量歐元多頭倉位，我相信歐元兌美元在未來幾個月和幾季仍將脆弱。」

聯準會 外匯 芝加哥

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