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拜特斯拉和Coinbase所賜 女股神旗下基金上月有10%回報

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
被封為「女股神」的方舟（ARK）投資公司執行長伍德（Cathie Wood）。 路透
被封為「女股神」的方舟（ARK）投資公司執行長伍德（Cathie Wood）。 路透

有「女股神」封號的方舟（ARK）投資公司執行長伍德（Cathie Wood），旗下旗艦基金方舟創新（代號ARKK）上個月上漲10%，表現為6月以來最佳；昨天（1日）本月第一個交易日繼續上月動能，跳漲3%。主要因為特斯拉（Tesla）、Coinbase等高比重持股企業，股價表現強勁。

巴隆周刊（Barron's） 分析，特斯拉是方舟創新基金持股比重最多的股票，占比超過11%，成為該基金10月上漲的主要功臣。特斯拉股價在10月飆升44%，單單這檔股票就貢獻ARKK漲幅4個百分點。

加密幣交易平台Coinbase目前占ARKK投資組合的7%，股價10月也大漲逾40%。與特斯拉一起助攻ARKK表現。

不只ARKK交出漂亮成績單，伍德旗下其他主動型基金，上個月都上漲。 其中，規模55億美元的方舟次世代網際網路ETF（ARKW）漲幅13%最高；方舟基因革命ETF（ARKG）漲幅0.6%最低。時間拉長到今年1到10月的話，方舟旗下表現最強的基金是方舟自動技術與機器人ETF（ARKQ），漲幅11%。

ARKK目前交易價格在每股125美元附近，正朝131美元關卡前進。今年2月以來，ARKK多次挑戰這個關卡，如果這波能夠突破131美元，將帶動成長型與創新類股轉向多頭。

巴隆提醒，隨著通膨加溫與利率調升，方舟旗下基金投資大量投資的高成長企業，目前市場對這類公司未來的現金流估值正在降低。

特斯拉 ETF 通膨

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