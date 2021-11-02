快訊

「提拉米蘇之父」逝世與義大利經典料理之謎？

老蔣傳譯當上外長 45年裡歐鴻鍊如何扭轉台灣外交困境？

令氣候峰會代表驚喜！印度宣示2070年達成淨零碳排

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
印度總理莫迪1日在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上宣布，印度目標在2070年達成淨零排放。（路透）
印度總理莫迪1日在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上宣布，印度目標在2070年達成淨零排放。（路透）

印度總理莫迪在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上宣示，這個全世界第三大碳排放國將在2070年達成淨零排放。這一大膽的承諾讓峰會的代表們大感驚喜。

莫迪的宣言為氣候峰會的協商注入新氣象，此前，相關協商因上周末G20羅馬會議令人失望的結果而遭遇挫敗。儘管印度要達成淨零碳排目標的時程遠比美國、英國等富裕國家落後20年，但仍設法採取科學家所說要避免災難性全球暖化的必要之舉。

倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所所長史登（Nicholas Stern）表示：「這是峰會非常重大的時刻」，這是印度展現「能夠同時實現經濟發展與氣候變遷目標的機會」。

莫迪在峰會上提出更積極的短期目標，來佐證支撐印度要在2070年達成淨零碳排的目標。莫迪說，到2030年底，印度的低碳排放發電量要從4,500億瓦提高至5,000億瓦，並且承諾全國半數電力都來自再生能源。在2030年之前，印度將讓企業的二氧化碳排放量減少10億噸。從2030年至2070年的40年間，印度將規劃更多減碳措施細節。

莫迪還承諾將印度2030年碳排放強度（即國內生產毛額（GDP）的每單位二氧化碳排放量）減少目標從35%提高至45%。史登估算，新的目標可能代表印度會在2030年前達到碳排放高峰。

印度是包括美國和中國大陸在內的碳排放大國中，在峰會舉行期間最受矚目的大國。美國總統拜登未將有任何實質重大的新計畫端上檯面，至於中國大陸國家主席習近平未親自出席氣候峰會，也未提出減碳的新計畫。

印度面臨的減碳挑戰是如何為邁向淨零碳排籌措資金，因為這需要數兆美元的投資。莫迪重申富國應該協助窮國籌措資金，以加速邁向乾淨能源，但他未詳述印度需要國際社群的何種確切幫助。

莫迪說：「印度期待全球已開發國家儘快提供1兆美元的氣候融資。」「沒有遵守氣候承諾的國家理應承受壓力。」

印度 碳排放 莫迪

延伸閱讀

COP26「金磚四國」再成眾矢之的 印度淨零慢人20年

南韓、印度股 外資出走

聯合國氣候峰會第2天 多位東道國官員對前景深感悲觀

公司估值83億！2個19歲史丹佛輟學生創立印度外送平台

相關新聞

美股三大指數再創新高 道瓊指數一度突破36,000點

在特斯拉急拉和能源股上漲的激勵下，美國股市三大指數再創收盤新高，在本周聯準會（Fed）可望啟動寬鬆退場之際，投資人持續受...

市場預期需求強勁 國際油價上漲

由於市場預期能源需求強勁，同時石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）不會快速增產，使國際油價今天上揚

恩智浦看好車用半導體市況 Q4財測樂觀

荷蘭車用半導體大廠恩智浦（NXP）財測亮眼，對本季的營收預估高於市場預期，同時表示將持續採取額外的行動，確保滿足對客戶的...

特斯拉股價又漲 馬斯克的財富現在是巴菲特的3倍

特斯拉（Tesla）的股價最近大漲，使共同創辦人馬斯克（Elon Musk）財富膨脹超過新的里程碑：如今是知名投資人、有...

11月首日全走升 美3大股指創新高

在成功擺脫史上艱難的季節性走勢後，美股在11月的第一個交易日小幅上漲，再創新高。

美國、亞洲製造業 景氣擴張

最新數據顯示，美國與亞洲製造業景氣持續擴張，美國的擴張步伐雖因供應鏈問題而小幅放慢，但需求依然穩健，東南亞則因當局放鬆防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。