國際油價收斂漲幅 金價攀升 銅價扭轉頹勢

國際原油縮減漲幅，因美國最大貯油中心的庫存增加，原油供應緊張局面可能正在緩解；隨美元漲勢退卻，黃金價格上漲，交易員密切留意本周的聯準會（Fed）決策；銅價小幅收漲，因秘魯的一個礦山停產威脅到供應。以下是整理自彭博的商品行情：

油價收斂漲幅

紐約原油期貨周一收高0.6%。西德州中級原油（WTI）12月交割期貨合約上漲48美分，結算價報每桶84.05美元；

布蘭特原油1月交割原油期貨上漲99美分，結算價報每桶84.71美元。

交易員引述Wood Mackenzie的數據指出，奧克拉荷馬州庫欣庫存在10月26日至10月26日期間增加大約852,000桶。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，庫欣庫存下降趨勢的任何逆轉，「至少應該能平息有關庫存的恐慌情緒」。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）將在周四召開視頻會議討論產出政策，該組織僅在逐步放鬆供應限制，最大出口國沙烏地阿拉伯保持謹慎的立場。

黃金上漲

「從現在開始形勢將非常有趣，因為通膨預期正在達到安全區間的高端，」 麥格理集團的金屬業務負責人Marcus Garvey表示，「鮑爾的最新言論暗示他們感到不安」。

在其他央行方面，澳洲央行將在周二宣布貨幣政策決定，英國央行將在周四舉行會議。

紐約時間下午3:15，現貨黃金上漲0.5%至每英兩1,791.53美元；上周五金價下跌0.9%； 12月交割的黃金在紐約商品交易所上漲0.7%，結算價報1,795.80美元。白銀、鈀金和白金也上漲。

銅價上漲

Cia Minera Antamina SA在秘魯安第斯山脈的銅鋅礦區因公共安全問題而暫停生產。

銅價早盤下跌，因中國大陸經濟數據加劇了對全球最大的大宗商品市場需求減弱的疑慮。

大陸製造業採購經理人指數（PMI）顯示出該國經濟面臨多重壓力，從電力短缺、供應鏈壓力到房地產整頓等多個方面。

Commodity Research Group的Edward Meir表示，PMI數據引發的銅價跌幅有限，並很快得到了彌補，部分原因是供應風險上升。

倫敦金屬交易所期銅上漲0.6%，結算價報每噸9,555美元，盤中一度跌至9,418美元；鋁價上漲0.1%，之前兩周累計下挫14%；鎳價漲1.3%；錫價漲0.2%。