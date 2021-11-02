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台積電ADR隨費半創新高之勢上漲 較台北交易溢價7.8%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲0.4%收在114.12美元，漲勢落後費城半導體指數，較台北交易股票溢價7.8%。

費城半導體指數周一上漲1.6%，站在歷史新高3,506.28點。

在特斯拉急拉和能源股上漲的激勵下，美國股市三大指數周一再創收盤新高，在本周聯準會（Fed）可望啟動寬鬆退場之際，投資人持續受到企業穩健獲利的鼓舞。

道瓊工業指數盤中首次突破36,000點，終場收高94.28點，報35,913.84點；標普500指數收高0.2%，報4,613.67點；那斯達克綜合指數上漲0.6%，報15,595.92點。三大指數連續二日創下歷史新高。

台灣加權股價指數昨天收漲80.83點，重登1.7萬大關，收在17,068.24點，台積電平盤收在590元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 98.90 -0.28 98.20 0.71

中華電 CHT 111.02 +0.89 111.00 0.02

台積電 TSM 635.85 +0.37 590.00 7.77

聯電 UMC 57.67 +0.78 57.60 0.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體

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