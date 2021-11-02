SIA：第三季度全球半導躰銷售額同比增長27.6％

集微網消息，11月1日，半導體工業協會（SIA）發佈消息稱，2021年第三季度全球半導體銷售額爲1448億美元，比2020年第三季度增長 27.6%，比2021年第二季度增長7.4%。2021年第三季度的半導體器件出貨量超過市場歷史上任何其他季度。

2021年9月，全球半導體銷售額爲483億美元，比2020年9月的銷售額增長27.6%，比2021年8月的銷售額增長2.2%。月銷售額由世界半導體貿易統計（WSTS）組織編制，代表三個月移動平均值。

「半導體出貨量在2021年第三季度創下歷史新高，表明全球對芯片的持續高需求，以及業界爲滿足需求而加大生産力度的努力，」 SIA總裁兼首席執行官John Neuffer表示。「美洲地區的銷售處於領先地位，月環比和年環比增長超過任何其他地區市場。」

就地區而言，第三季度，美洲（33.5%）、歐洲（32.3%）、亞太地區/所有其他地區（27.2%）、日本（24.5%）和中國（24.0%）的銷售額同比增長。美洲（3.9%）、歐洲（2.0%）、日本（2.0%）、亞太地區/所有其他地區（1.9%）和中國（1.5%）的月銷售額有所增長。