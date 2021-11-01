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全球這個耶誕節漲定了！ 浙江小鎮義烏遭多重因素夾擊

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
義烏耶誕工廠林立，今年遭遇多重因素夾擊。（路透）
義烏耶誕工廠林立，今年遭遇多重因素夾擊。（路透）

中國大陸浙江小鎮義烏是全世界耶誕節飾品製造中心，現在正面臨多重因素夾擊，從原物料短缺且成本上漲、海運瓶頸，再加上10月中遭遇限電被迫暫停生產的窘境，許多工廠叫苦連天。這也代表全球今年將面臨一個「漲價的耶誕節」。

義烏一家耶誕飾品工廠老闆樓婷（Lou Ting，音譯）表示：「壓力大到睡不著。我們接獲比去年更多的訂單，原本應該很棒，但有如此多不確定因素拖累交貨過程，而我們無能為力。」她的工廠和同業一樣，正努力將棒棒糖和松果運往美國和歐洲，但也正忙著因應生產延宕和創紀錄運價等問題。

義烏的耶誕商品占全中國每年61億美元耶誕產品外銷的八成，這個距離上海約280公里的小鎮面臨的情勢，是大陸製造業者和零售業者今年受供應鏈亂象衝擊的縮影。

義烏耶誕產品產業協會秘書長Cai Qinliang表示，在限電措施開始衝擊製造商之際，多數的訂單產品已開始從義烏出貨。

然而，耶誕樹與燈飾主要製造商老闆陳江（Chen Jiang，音譯）表示，隨著貨物在海運和港口卡關延宕，且金屬和素料價格上漲，代表消費者可能要花更多錢才能買到耶誕彩球和彩帶飾品。

陳江從6月來已讓自家產品漲價超過10%，以抵銷激增的運費成本。至於大陸的限電措施則迫使他的工廠在10月中一周只營運三天，在旺季末增添營運成本。

對義烏製造業者來說，今年原先會迎來景氣回升的旺季，去年因疫情導致訂單減半，當時全球航運產業陷入癱瘓、主要客戶取消訂單。情勢在今年3月好轉，零售業者提前下單以確保備貨順暢。然而，製造業者依然面臨複雜困境，原因是原物料價格激漲，中國大陸9月面臨最快的工廠通膨率。

渣打銀行大中華與北美首席經濟學家丁爽（Ding Shuang）表示：「最終成本將轉嫁給消費者。出口業者和全球品牌業者可能只會暫時吸收成本，但企業不會虧損著做生意。如果更多企業退出市場，供應將減少，價格將進一步上漲，因為剩下的製造業者會有更大的定價權。」

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