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聯合國官員籲捐錢救饑 馬斯克：確切說明怎麼救再說

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
馬斯克推文挑戰WFP，表示如果WFP運用公開透明的會計方法，在推文下方確切說明如何利用這60億美元，他就立刻賣特斯拉股票並捐出來。擷取自推特
馬斯克推文挑戰WFP，表示如果WFP運用公開透明的會計方法，在推文下方確切說明如何利用這60億美元，他就立刻賣特斯拉股票並捐出來。擷取自推特

聯合國一位官員公開呼籲 ，只要全球首富、特斯拉執行長馬斯克捐出總所得2%，約為60億美元，就可幫助全球免於飢荒。馬斯克周日推文質疑，要求聯合國解釋要如何以60億美元解決飢荒。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）10月初推文呼籲馬斯克「立刻採取一次性的行動」，上周接受CNN專訪重申這個看法。

馬斯克31日推文說，如果WFP運用公開透明的會計方法，「在這則推文下方，確切說明如何利用60億美元解決飢餓問題，我就立刻賣特斯拉股票並捐出來」。

在CNN專訪中，畢斯利特別呼籲馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯採取行動，這兩人雄踞彭博億萬富豪指數的前幾名。畢斯利說，只要有60億美元，就能幫助全球4,200萬人口不致餓死。

馬斯克目前個人淨值為3,110億美元，相較之下，60億美元只占一小部分，且根據彭博億萬富豪指數，馬斯克光是上月29日就新增93億美元財富。

馬斯克 聯合國 特斯拉

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