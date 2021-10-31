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格芯：到2023年的產能已經售罄 持續專注成熟製程

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格芯（GlobalFoundries）。圖／法新社
格芯（GlobalFoundries）。圖／法新社

格芯首席執行官Tom Caulfield表示，自2020年8月以來公司產能就已不足，產能利用率超過100%，到2023年底的産能目前已全部售罄。

據CNBC報導，Tom Caulfield對其表示，「我認為，在未來5至10年的大部分時間裡，我們將追求的是供應，而不是需求。」

幾個月來，芯片短缺持續在各個行業蔓延。但短缺的竝不是使用最先進節點製造的芯片。相反，短缺的是使用通常被稱為「傳統節點」製造的芯片，即執行電源管理、連接顯示器或實現無線連接等功能的芯片。

「這些就是格芯做的芯片」，Caulfield說，「因為投資不足，這類芯片面對最嚴重的短缺。」「對我來說，我們很高興讓更大的公司服務於個位數奈米市場，我們將在我們的差異化技術方面做得最好。」

據Caulfield介紹，格芯在2018年做出了一項戰略決定，即停止開發台積電和三星等代工企業正在投資的前沿芯片製造技術，而是專注於為客戶開發不那麽先進但仍然至關重要的半導體。

值得一提的是，格芯本周在那斯達克上市首日破發。Caulfield表示，募集的26億美元中，有15億美元將用於資本支出，以提高產能、滿足需求。該公司在美國、德國和新加坡設有工廠。

CNBC指出，格芯需要讓公開市場投資人相信，公司正在芯片需求增長的浪潮儅中，竝且在疫情相關的供應問題緩解後，這種需求不會消失，公司在花費數十億美元後，仍能提高盈利能力。（校對/樂川）

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