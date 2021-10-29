OPEC+專家小組調降原油需求預期

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
OPEC+將在11月4日召開部長級會議，決定產量政策，而在此前夕專家小組下修全球石油需求預期，可能支持OPEC+採取更審慎的立場。 路透
OPEC+將在11月4日召開部長級會議，決定產量政策，而在此前夕專家小組下修全球石油需求預期，可能支持OPEC+採取更審慎的立場。 路透

知情人士透露，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）專家小組下修第4季的全球石油需求預期，顯示OPEC+在11月4日召開部長級會議前已更看淡需求展望。

彭博資訊報導，與會代表說，OPEC+聯合技術委員會目前預估，本季全球石油供給缺口僅每日30萬桶（bpd），遠低於專家小組一開始估計的110萬桶。在研究庫存數據後，專家選擇的是需求沒那麼暢旺的情境。

另據路透引述知情人士報導，OPEC+聯合技術委員會28日開會後預估，今年每日全球原油需求將成長570萬桶，比原估的580萬桶少，明年的每日需求成長預期則維持在420萬桶不變。

知情人士說，他們修正今年的原油需求，並非「什麼要擔心的事」，而是更新成實際數據，並進行一些四捨五入的更動。

OPEC

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