國際油價小漲 鋁銅拉鋸後反彈 金價持穩

國際原油小幅走高，OPEC及其盟友預計第4季全球石油市場將收緊。從煤炭到鋁在內的大宗商品在倫敦市場大幅波動；黃金價格持穩在每英兩1,800美元之線。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小漲

紐約原油期貨周四收盤上漲0.2%，扳回盤中跌幅。西德州中級原油（WTI）12月交割期貨合約上漲15美分，結算價報每桶82.81美元；布蘭特原油12月交割原油期貨下跌26美分，結算價報每桶84.32美元。

據知情人士透露，OPEC+聯合技術委員會預計第4季世界石油庫存平均每天減少110萬桶，此前預期每天減少67萬桶。

數據還顯示，燃料需求將略微走高， OPEC以外國家的供應將略低於先前的預期。與此同時，美國奧克拉荷馬州庫欣的庫存繼續快速萎縮。交易員引述Wood Mackenzie數據稱，上周庫存再下降181萬桶。

鋁、銅等反彈

倫敦金屬交易所(LME)鋁反彈2.3%，扭轉稍早跌勢。銅、鎳、鉛和鋅也收復了稍早失地。

中國社交媒體廣泛流傳著一名中國高層領導人日益擔心原物料價格回調將導致經濟產生不必要動盪的猜測。中國大陸國務院沒有回應置評請求。

基本金屬也受到美元下跌提振。美國第三季度經濟放緩程度超過預期，並降至經濟從疫情中開始復甦以來的最低水平。彭博美元即期指數跌至一個多月以來最低點，因市場假設聯儲會應對通膨升溫的壓力減小。

當地時間17:54，LME鋁期貨結算價報每噸2,746.50美元，銅價上漲1.2%，鎳價上漲0.8%

金價持穩

全球主權債殖利率曲線的崩潰加速，向央行發出了一個警示信號，即刺激政策的退出有導致經濟成長放緩的風險。

與此同時，在能源緊張和供應鏈混亂推動通膨走高的情況下，各個市場的交易員都強化了他們對貨幣政策收緊的預期。

周四的美國數據好壞參半，經濟成長速度下降至自從疫情中開始復甦以來最低，每周首次申領失業救濟人數下降超過預期，降至2020年3月以來的最低水平。

黃金價格維持在每英兩1,800美元左右，在全球股市接近歷史高點之際，投資者也在關注企業獲利狀況以及美國總統拜登經濟議程上的進展。黃金的投資需求依然低迷，不過黃金ETF的持倉規模本周勢將出現自9月以來首次成長。

紐約時間下午4:00，現貨黃金上漲0.1%，至每英兩1,798.28美元；白銀幾乎持平，白金和鈀金上漲。