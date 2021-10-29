日月光ADR漲4% 台積電漲近2% 較台北交易溢價8.4%

台股ADR周四（28日）收盤漲跌互見，台積電ADR漲近2%，較台北交易股票溢價8.42%，日月光漲4%；聯電跌2.5%，扭轉前三日的漲勢。

美股三大指數齊漲，標普500指數和那斯達克指數同創新高，部分受惠於蘋果和亞馬遜的漲勢，而卡特彼勒和默沙東等公司的財報亮眼，有助緩解市場對經濟成長放緩影響獲利的疑慮。

道瓊工業指數收漲239.79點，或0.68%，報35,730.48點；標普500指數上揚44.74點，或0.98%，報4,596.42點；那斯達克指數攀升212.28點，或1.39%，收報15,448.12點。費城半導體指數漲2.34%。

台灣加權股價指數跌0.19%，收報17,041.63點；台積電跌0.67%%收在595元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.51 4.33 99.8 0.71

中華電 CHT 110.08 -0.03 110 0.07

台積電 TSM 645.11 1.99 595 8.42

聯電 UMC 58.89 -2.49 59.8 -1.52

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據