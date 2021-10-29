日月光ADR漲4% 台積電漲近2% 較台北交易溢價8.4%
台股ADR周四（28日）收盤漲跌互見，台積電ADR漲近2%，較台北交易股票溢價8.42%，日月光漲4%；聯電跌2.5%，扭轉前三日的漲勢。
美股三大指數齊漲，標普500指數和那斯達克指數同創新高，部分受惠於蘋果和亞馬遜的漲勢，而卡特彼勒和默沙東等公司的財報亮眼，有助緩解市場對經濟成長放緩影響獲利的疑慮。
道瓊工業指數收漲239.79點，或0.68%，報35,730.48點；標普500指數上揚44.74點，或0.98%，報4,596.42點；那斯達克指數攀升212.28點，或1.39%，收報15,448.12點。費城半導體指數漲2.34%。
台灣加權股價指數跌0.19%，收報17,041.63點；台積電跌0.67%%收在595元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 100.51 4.33 99.8 0.71
中華電 CHT 110.08 -0.03 110 0.07
台積電 TSM 645.11 1.99 595 8.42
聯電 UMC 58.89 -2.49 59.8 -1.52
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言