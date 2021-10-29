快訊

今年冷冬還是暖冬？彭啟明：偏弱到中等反聖嬰發展中

第十批BNT疫苗91萬劑今晨抵台 累計到貨682萬劑

日月光ADR漲4% 台積電漲近2% 較台北交易溢價8.4%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台股ADR周四（28日）收盤漲跌互見，台積電ADR漲近2%，較台北交易股票溢價8.42%，日月光漲4%；聯電跌2.5%，扭轉前三日的漲勢。

美股三大指數齊漲，標普500指數和那斯達克指數同創新高，部分受惠於蘋果和亞馬遜的漲勢，而卡特彼勒和默沙東等公司的財報亮眼，有助緩解市場對經濟成長放緩影響獲利的疑慮。

道瓊工業指數收漲239.79點，或0.68%，報35,730.48點；標普500指數上揚44.74點，或0.98%，報4,596.42點；那斯達克指數攀升212.28點，或1.39%，收報15,448.12點。費城半導體指數漲2.34%。

台灣加權股價指數跌0.19%，收報17,041.63點；台積電跌0.67%%收在595元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.51 4.33 99.8 0.71

中華電 CHT 110.08 -0.03 110 0.07

台積電 TSM 645.11 1.99 595 8.42

聯電 UMC 58.89 -2.49 59.8 -1.52

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 台股

延伸閱讀

默沙東抗疫口服藥授權生產學名藥 可望造福窮國

默沙東新冠口服藥 歐盟藥品管理局展開審查

北市編28億元買防疫用品 默沙東口服藥列入考慮

默沙東口服藥採購將簽約 輕症可望在家隔離用藥

相關新聞

車用晶片荒 最壞時刻已過

全球最大車廠福斯汽車，與其競爭對手Stellantis在28日都表示，雖然車廠遭受晶片不足的嚴重衝擊，但是汽車晶片缺口的...

強勁財報推動 史指那指創高

由於主要個股的強勁財報提振了投資人信心，美股繼續創下歷史新高。

歷史天價！1比特幣接近200萬台幣，買比特幣ETF是好選擇？

美國史上首檔比特幣主題的ETF（指數股票型基金），將為加密貨幣開啟另一波飆漲盛世行情？10月19日晚間，交易代號為BITO的比特幣ETF正式上市，首日交易量就超過10億美元，根據彭博社的數據顯示，這是有記錄以來，首日交易量的排名第二大的ETF商品。

意法看半導體需求 熱到明年

意法半導體（STMicroelectronics）第3季淨營收符合預期，不僅上修今年營收預測，還看好晶片需求將持續旺到明...

臉書宣布公司更名為Meta 強調「元宇宙」願景

社群媒體巨擘臉書（Facebook）的執行長祖克柏（MarkZuckerberg）今天宣布公司將更名為Meta，以納入公...

亞太出口 51%企業領袖樂觀

新冠疫情衝擊世界各地經濟後，最新訪調顯示，亞太地區有51%的企業領袖樂觀看待後疫情時代的出口展望，原因是亞太地區率先走出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。