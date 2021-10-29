AMDQ3財報：營業額同比增54% 數據中心産品銷量翻番

集微網10月28日報導近日，AMD公佈2021年第三季度財報。營業額爲43億美元，同比增長54%，經營收入爲9.48億美元。



本季度AMD營業額爲43億美元，同比增長54%，環比增長12%，主要得益於計算與圖形事業部及企業、嵌入式和半定制事業部的較高營業額。毛利潤爲48%，同比增長400個基點，環比增長80個基點。EPYC(霄龍)處理器、銳龍處理器和Radeon顯卡銷量的增加推動了增長。

從業務部門看，計算與圖形事業部營業額爲24億美元，同比增長44%，環比增長7%，主要得益於銳龍處理器、Radeon顯卡和AMD Instinct加速器銷量增長。客戶耑處理器平均售價(ASP)同比和環比均有增長，主要由銳龍處理器組合銷量增長推動。受高端Radeon圖形産品和AMD Instinct數據中心GPU銷量的推動，GPU平均售價同比和環比均有提升。

企業、嵌入式和半定制事業部的營業額爲19億美元，同比增長69%，環比增長20%，主要得益於EPYC(霄龍)處理器和半定制産品銷量的增加。

AMD總裁兼首席執行官蘇姿丰博士(Dr. Lisa Su)表示：“AMD第三季度再創佳績，營業額增長了54%，經營收入同比翻了一番。由於我們數據中心産品銷量同比增長了一倍多，第三代AMD EPYC處理器出貨量在本季度得到了顯著提升。基於領先的産品和一以貫之的執行力，我們的業務在2021年實現了大幅增長，增速高於市場平均速度。”