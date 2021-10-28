快訊

湖口陸軍炮擊訓練釀野火 新埔居民苦不堪言痛批軍方

默沙東估新冠口服藥Molnupiravir明年底前可銷70億美元

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
美國藥廠默沙東表示，預估旗下新冠口服藥Molnupiravir明年底前的全球銷售最高可達70億美元。 路透
美國藥廠默沙東表示，預估旗下新冠口服藥Molnupiravir明年底前的全球銷售最高可達70億美元。 路透

美國藥廠默沙東（Merck & Co.）表示，到明年底以前該公司抗新冠病毒口服藥Molnupiravir的全球銷售額可能高達70億美元。

默沙東財務長莉齊菲爾28日表示，這項數字包括今年可能多達10億美元營收在內，但前提是這款藥物在12月獲得授權。她預期，在獲得授權後，明年底前將至少帶進50億美元營收。

Molnupiravir已成為最受期待的新冠藥物之一，因為這款新藥的製造成本相對便宜，而且容易運送。默沙東已採取措施來確保這款藥物能被廣泛配送到低所得國家。

此外，在上季獲利和營收皆高於市場預期的情況下，默沙東宣布調高本年度財測。本年度經調整後的每股盈餘估計落在5.65至5.7美元之間，高於先前預估的5.47至5.57美元；營收可能介於474億美元至479億美元，高於先前預測的最高474億美元。但這些預測不包含Molnupiravir的潛在銷售。

默沙東上季經調整每股盈餘為1.75美元，比分析師的預估值高出0.2美元；上季營收為132億美元，優於市場預期的123億美元。

默沙東 美國

延伸閱讀

默沙東授權新冠口服藥

默沙東抗疫口服藥授權生產學名藥 可望造福窮國

默沙東新冠口服藥 歐盟藥品管理局展開審查

北市編28億元買防疫用品 默沙東口服藥列入考慮

相關新聞

上季GDP增速大減

美國第3季經濟成長率大幅減速，擴張速度是一年多來最慢，也不如市場預期，反映全球供應鏈瓶頸進一步惡化打擊汽車等工業生產，以...

美年底購物季銷售看旺

零售業者面臨貨物塞港等逆風，但全美零售協會（NRF）預測，今年美國年終假期購物季的零售銷售額仍可望成長多達10.5%，衝...

巴西一口氣調高6碼

面對排山倒海的通膨壓力，巴西央行27日一口氣升息1.5個百分點，使基準利率達到7.75%，為近20年來巴西最大幅度的單次...

ECB淡化明年升息預期

歐洲央行（ECB）28日決議維持現行政策及利率不變，包括第4季購買資產的速度比之前溫和減緩，且維持各項基準利率不變。總裁...

日本公布第三劑加強針計畫 已打兩劑者皆適用

日本厚生勞動省的專家委員會28日就施打新冠疫苗第三劑加強針計畫達成共識，對於已接種兩劑的民眾全數開放。

宏利：全球市場低估中國大陸風險 清零策略恐致使經濟下行

【彭博】-- 全球市場可能未能正確把握來自中國大陸的風險，股票交易價格接近創紀錄水準就證明了這一點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。