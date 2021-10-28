默沙東估新冠口服藥Molnupiravir明年底前可銷70億美元

美國藥廠默沙東（Merck & Co.）表示，到明年底以前該公司抗新冠病毒口服藥Molnupiravir的全球銷售額可能高達70億美元。

默沙東財務長莉齊菲爾28日表示，這項數字包括今年可能多達10億美元營收在內，但前提是這款藥物在12月獲得授權。她預期，在獲得授權後，明年底前將至少帶進50億美元營收。

Molnupiravir已成為最受期待的新冠藥物之一，因為這款新藥的製造成本相對便宜，而且容易運送。默沙東已採取措施來確保這款藥物能被廣泛配送到低所得國家。

此外，在上季獲利和營收皆高於市場預期的情況下，默沙東宣布調高本年度財測。本年度經調整後的每股盈餘估計落在5.65至5.7美元之間，高於先前預估的5.47至5.57美元；營收可能介於474億美元至479億美元，高於先前預測的最高474億美元。但這些預測不包含Molnupiravir的潛在銷售。

默沙東上季經調整每股盈餘為1.75美元，比分析師的預估值高出0.2美元；上季營收為132億美元，優於市場預期的123億美元。