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英飛淩呼訏汽車製造商 重新考慮「準時制」供應鏈戰略

集微網 / 集微網

集微網消息，在全球零部件持續短缺之際，德國晶片巨頭英飛淩敦促汽車製造商重新考慮他們的「準時制」（just-in-time）供應鏈戰略，轉而開始建立半導體庫存。

據日經亞洲評論報導，英飛淩首席營銷官兼管理委員會成員Helmut Gassel表示，該公司是一家領先的汽車晶片供應商，預計晶片供應吃緊可能會持續到明年年底。

Gassel稱英飛淩正在努力應對多個行業的產品庫存水平低的問題，其中汽車行業的短缺最為明顯。

據了解，「準時制」（just-in-time）供應鏈管理——即按照組裝需要交付零件一直是汽車行業的標準，因為它有助於最大限度地減少庫存並提高效率。然而，去年出現的全球晶片短缺已經對多個行業的供應鏈造成了衝擊，導致一些人開始主張制定新戰略。

Gassel指出，汽車行業中最為短缺的晶片是使用幾代舊技術製造的邏輯晶片，特別是那些20奈米至100奈米的晶片，這類晶片嵌入了廣泛用於汽車的微控制器中。

Gassel強調，英飛淩正在盡可能多地與製造合作夥伴合作，以確保更多的產能。盡管如此，英飛淩預計汽車行業的晶片短缺將持續到2022年甚至2022年底。

「半導體行業資本密集程度很高，這意味著未使用的設備將非常昂貴。因此該行業很難維持足夠的過剩產能，以應對需求突然飆升或大規模停產等意外事件，這兩種情況在新冠疫情大流行期間同時發生。」Gassel說道。

另外，Gassel表示，汽車行業的庫存水平特別低，因為它們往往是精確的，但這需要改變。由於半導體的交貨時間很長，而且需要很長時間才能建立額外的產能，在汽車供應鏈中擁有合理數量的庫存以緩沖額外需求是有道理的。

Gassel警告說，如果不採取行動，在不久的將來局勢可能會更加惡化。例如當你轉向電動汽車時，用於汽車的半導體價值就會翻倍。當我們進入自動駕駛汽車時，幾乎又會重蹈覆轍。

疫情 德國

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