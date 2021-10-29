歷史天價！1比特幣接近200萬台幣，買比特幣ETF是好選擇？

摘要 1. 比特幣在10月21日創歷史新高，突破6萬6千美元。 2. 史上第一檔以比特幣為主題的ETF也在十月上市，首日交易量創下歷史紀錄第二大ETF商品。 3. 投資人所購買的比特幣ETF，實際上並非連動比特幣現貨價格，而是比特幣期貨合約。

美國史上首檔比特幣主題的ETF（指數股票型基金），將為加密貨幣開啟另一波飆漲盛世行情？

10月19日晚間，交易代號為BITO的比特幣ETF正式上市，首日交易量就超過10億美元，根據彭博社的數據顯示，這是有記錄以來，首日交易量的排名第二大的ETF商品。

不只是該檔ETF商品交易火熱，在加密貨幣領域，比特幣也同步響應，在隔日衝破66,000美元關卡，刷新歷史新高。

「這是一齣轟動的全壘打秀！」彭博分析師巴爾丘納斯（Eric Balchunas）認為，該商品雖然規模不一定能無限膨脹，但光是它的上市，就將為加密貨幣資產帶來更多在實體金融市場合法落地的可能性，「是通向另一個世界的橋樑」。

其實，早在該商品上市前，比特幣就不乏擁護者。

全球最大避險基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）曾說，他寧願買比特幣，也不願買債券做為通膨的避險工具。華爾街傳奇交易員瓊斯（Paul Tudor Jones）也同意，作為抵禦通貨票漲的工具，他認為比特幣將在與黃金的競爭中勝出。

然而，事實上，該款商品的上市，也正複製著黃金走過的道路。

同樣被當作商品，過去黃金在相關ETF產品上市後，由於交易方便性大幅提高，也同樣吸引了市場更多資金湧入。渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，現在比特幣ETF產品，同樣有機會因同樣理由催生出一波漲勢，不過他仍強調，這仍是個難以客觀評價的資產類別，投機屬性高，投資人應先思考自己的風險耐受度。

然而，除此之外，在關注該ETF商品，以及加密貨幣相關漲勢之餘，這其中的確還有幾點潛在必須注意。

第一，是價格大漲之後伴隨的短期修正。

加密資產管理公司投資長利夫奇茨（David Lifchitz）表示，在相當短的時間內，比特幣漲幅已經超過40%，雖然他仍樂觀看待該資產長期的成長潛力，但仍強調短期價格會出現小幅回調的可能性。

第二，則是該檔ETF商品的設計特性。

雖然普遍被認為是首擋直接連動比特幣資產的ETF，但實際上，這檔由基金公司ProShares所設計的產品，其直接連動的，是連動芝加哥商品交易所的比特幣期貨合約。

換句話說，投資人所購買的比特幣ETF，實際上並非連動你我一般所看到的比特幣現貨價格，而是比特幣期貨合約。

投資人所購買的比特幣ETF，實際上並非連動你我一般所看到的比特幣現貨價格，而是比特幣期貨合約。路透

這樣的設計，使得基金公司不需要實際持有比特幣，監管風險相對低，成為該產品能率先通過美國證券交易委員會（SEC）審核的原因。縱然，經由美國官方認證的商品，提高了一般投資人對該產品的信心，但這卻也會造成投資人在投資加密資產的額外衍生成本。

「天下沒有白吃的午餐。」加密貨幣交易所BEQUANT研究主管雷耶斯 （Martha Reyes），由於期貨合約具備時間性，會有結算、展期轉換等操作手續，這都會額外衍生持有成本。

此外，她也提到，期貨商品也會出現「溢價」，也就是期貨價格並不等於實際商品現貨價格的現象，這都會讓該檔比特幣期貨ETF持有者，無法100%同步獲得與你我可以在一般新聞台跑馬燈上所看到的比特幣漲幅報酬。

推出目前全球最大的比特幣信託基金GBTC（GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC）背後公司灰度投資（Grayscale Investments）執行長便指出，他認為投資者應有權利，自由選擇要投資連動期貨，或者是連動現貨市場的比特幣ETF。

換句話說，目前SEC所核准上架的比特幣期貨ETF，可謂是在監管與創新之間，所做出的權衡，不過這個權衡後的第一步，也正式開啟了全新的一個時代。

「這種ETF在一年前是不可能通過的。」旗下擁有聚焦投資加密貨幣相關上市公司ETF產品的舊金山基金公司 Volt Equity創辦人帕克（Tad Park）形容，比特幣ETF的上市，就像是「大壩中的裂縫」，象徵著虛擬資產正逐漸與實體金融世界產生交集。

即使，加密貨幣在SEC主席加里根斯勒（Gary Gensler）眼中，仍列為「高度投機的資產類別」，但，投資與風險自古便同時存在，在未來更多潛在加密資產相關的商品上架後，投資者是否能在投注資金前，確實理解風險，仍是賺取報酬前最重要的事。

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