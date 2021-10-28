台積電、鴻海 承諾蘋果2030年以前100%使用再生能源

蘋果（Apple）周三（27日）公告一份承諾2030年以前100%使用再生能源的供應商名單，台灣的台積電、鴻海、和碩、欣興電子等公司都在列。

蘋果是科技業在全球推動碳中和風潮的突出例子。蘋果表示，現在這份名單有175家企業。蘋果是在2015年開始敦促供應商轉用乾淨能源、工廠減少碳足跡，目標2030年以前，整個供應鏈和所有產品製造達到碳中和。

蘋果說，公司直接管理營運的部門，現已實現碳中和。

蘋果特別選在聯合國氣候會議COP26在英國召開之前，宣示蘋果的努力。環保與供應鏈革新資深主任Sarah Chandler說：「我們許多供應商發現，再生能源經濟上更為可行。所以環保與經濟之間其實沒有需要很大的取捨犧牲。」

另一位美國科技巨人亞馬遜的計畫是在2040年之前達到碳中和。亞馬遜表示，公司的氣候聯盟已經有86家企業參加。Google母公司字母，也立志要在2030年以前做到淨零碳排。