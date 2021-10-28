通膨讓日子過不下去？歐美大國頻釀罷工、吵加薪

通膨已全面來襲！近日汽油一波波調漲，讓許多民眾大呼吃不消，五倍券也變得無感；而包括聯合利華、可口可樂等民生品牌，更已「漲聲響起」。也因此，各國勞工深感入不敷出，甚至出來反擊。

近期，英、美、德、日等國，就紛釀罷工換加薪。背後主因，和歐美大國的這個新變局有關，通膨恐將成長期現象？

根據《金融時報》《全球營造業評論》（Global Construction Review）報導，德國營造業員工，在10月初發起全國性罷工，以便爭取薪水調高5%抗通膨，讓返鄉時手頭比較寬裕。

生活成本調漲，英、美、德、日都釀罷工

原來，德國營造業員工大多來自海外，每年回家的旅費是重要的一筆花費，自從疫情來襲後，各類交通成本因為航空業重整、油價調高等等因素大漲，讓他們決定積極調薪。而這個產業距上一次全國性罷工，已是九年前，該工會指出是成本上已承受不了，才決定主動出擊。

而像是美國，一間John Deere牽引機老廠商，員工最近發現公司今年獲利創歷史新高，執行長也加薪高達160%後，竟然只答應員工在明年加薪5%，同時間偷偷取消加班費與醫療險補助等福利，等於沒加，完全抵不上物價飆漲。讓這間近35年都未抗議過的老企業員工，群集憤而走上街頭要求調薪。

另外，日本本週日將投票的國會大選，朝野黨派開出的凍薪30年改善支票，也成了關注焦點。

當地民眾接受《NHK》受訪指出，當地企業長期以來習慣不調本薪，只付獎金的傳統，讓他們收入成長的幅度，委實跟不上當地學費、手機費與醫療健康保險調漲程度，很想請問各家企業老闆到底要怎麼做，才會調薪。

除此之外，英國布萊頓地區也有罷工加薪事件。這些已開發大國紛傳加薪潮，已讓IMF國際貨幣組織等專家擔憂起，若釀成全球性普遍現象，有可能反而助長通膨。

因為70年代停滯性通膨時期，許多企業在幫員工加薪後，一轉頭就漲價自身產品或服務，以轉嫁成本，結果是把物價推得更高。

聯合利華、寶潔、可口可樂等國際大品牌都在漲

而許多台灣民眾熟知的民生用品品牌，如聯合利華、雀巢、百事可樂、可口可樂、寶潔等，近期都正規劃或早已啟動產品漲價。如此發展下，確實可能讓每個月買民生用品，就占去大部分支出的低薪族，最後變得更窮。

不過，專研經濟學的紐約時報專欄作家彼得．考伊（Peter Coy）認為，把通膨之罪，怪到弱勢領薪族頭上很奇怪。

他整理各行業就業成本數據指出，2020年以來，由於通膨過快，員工包括薪水與福利的就業成本上升速度，一直都落後於消費物價調漲速度。所以讓他們調薪，實屬該有的補償，非常合理。

繼續仰賴廉價勞工？德意志銀行指「回不去」

而根據德意志銀行最近出具的報告指出，並不是薪水族貪心，是已開發國家的勞動成本緊縮太久。

回顧80年代，這些已開發歐美國家企業，曾靠著引進海外廉價勞工，或把工廠移至外地，讓中國世界工廠藉機崛起，解決了70年代停滯通膨問題。

當地民眾也付出工作機會長期移出的代價。但如今世局已變，企業若想繼續仰賴海外勞力減低成本，已回不去。

主因是疫情以來的全球性通膨，除了表面上的供應鏈卡關、塞港，更深層的影響是各國因疫情封鎖邊境；或政治上分壁壘，都難以善用以往策略，讓勞力成本提高。

例如，英國9月鬧石油荒，加油站還被迫暫時歇業，是因為脫歐以後，英國油罐車司機這種低薪工作，就找不到東歐廉價勞工所致，和油價上漲沒關係。而前述德國營造業大罷工，也是因疫情期間交通成本提高，讓海外勞工覺得到德國打工不再划算。

歐美拚供應鏈自主，只好乖乖回國加工資

除此之外，中美政治與貿易上對立，更讓歐美日等國決定逐步把供應鏈從中國移回家鄉，自然會讓企業得回去面對相對高的人力成本。

更別說這些大國正朝高齡化社會發展，工作人口逐漸減少中。職缺變多、可用勞力變少下，不但今年漲薪合理，未來每幾年固定調薪，也可以預見。

德意志銀行分析團隊指出，這就是大國為了「去全球化」必須付出的代價。不過，對開發國家的領薪族來說，卻是相對正面的訊息，因為工作機會又從中國回流了。

只是通膨也可能因大國角力，變成長期現象，勢必吃掉部份薪資。該怎麼解決？自然要請造就此變局的各國政府來思考辦法，而非丟給民眾才對。

（作者／林士蕙 本文出自2021.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）