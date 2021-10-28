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英特爾發表第12代Core處理器 年底前30國上市

中央社 / 台北28日電

美國晶片大廠英特爾（Intel）今天舉辦Intel Innovation活動，發表第12代Core系列首波產品，包含旗艦級遊戲處理器Intel Corei9-12900K；全系列將推出60款處理器與超過500款設計，預計年底前新款桌上型電腦處理器將在超過30國上市。

英特爾今天推出的6款不鎖倍頻桌上型電腦處理器，為首波採用英特爾效能核心（P-core）及專為可擴充多執行緒工作負載效能設計的效率核心（E-core），結合兩者打造出英特爾效能混合架構。

不鎖倍頻的第12代Intel Core桌上型電腦處理器已可從部分OEM（原廠委託製造）品牌、通路合作夥伴和零售商開始預購，將於美國時間11月4號發售，預計今年底前將有超過30個國家、逾140個客戶把新處理器加入產品行列。不鎖倍頻版桌上型電腦處理器售價從264至589美元（約新台幣7330至1萬6353元）。

英特爾預計在今年底之前，出貨超過數十萬顆第12代Intel Core K版處理器，2022年3月之前將出貨超過200萬顆。為滿足2022年初的桌機、筆電和商業市場，英特爾也正開始出貨第12代Intel Core處理器系列中的28款處理器給OEM品牌合作夥伴。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理宋義瀟（Gregory Bryant）說，第12代Intel Core處理器所具備的效能混合架構，唯有透過軟體與硬體的深度共同研發，才讓架構轉移成為可能，並為未來多個世代提供更高水準的效能，這項改變從英特爾的地表最強遊戲處理器Core i9-12900K開始。

Core i9-12900K採用Intel 7製程技術，藉由最高Turbo Boost達5.2GHz與最多16核心24執行緒，可優化遊戲體驗。透過Intel Killer Wi-Fi 6E技術，多工作業時玩遊戲可降低75%延遲；透過效能核心P-core搭配效率核心E-core，在同時遊戲、串流和錄影時，能夠提升每秒幀數最高達84%。

在今天的Intel Innovation活動中，英特爾強調開發者優先策略，宣布一系列新產品、開發者工具和技術，專注於打造開放生態系統，確保開發者可以選擇使用他們所偏好的工具和環境，並在雲端服務提供者、開源社群、新創企業等方面建立信任和夥伴關係。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，開發者是一個由半導體所支撐起的數位化世界中真正的超級英雄；英特爾與開發者攜手同行，可以領導一個創新的新時代。

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