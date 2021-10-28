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輝達併安謀案 歐盟進行深入調查

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）收購安謀案，歐盟27日表示要深入調查。 路透
輝達（Nvidia）收購安謀案，歐盟27日表示要深入調查。 路透

歐盟執委會周三（27日）宣布，要對輝達（Nvidia）收購安謀一案，展開深入調查。美國財經媒體CNBC說，此為這宗400億美元併購案最新挫折，公司已經表示，合併不太可能在原始設定的明年3月完成。

歐盟執委會說，委員會關切此案將會使安謀的「中立」晶片設計角色受到限制，且有可能導致價格上漲、選擇變少，降低半導體產業創新能力。

歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）在聲明稿中說：「雖然安謀與輝達沒有直接競爭，安謀的智慧財產是輝達競爭者產品製程中的重要投入；這些產品應用在資料中心、汽車與物聯網等產業。」

她表示，歐盟的分析顯示輝達收購安謀可能妨害取得安謀智財，或是取得的品質會有降級情況。許多要用到半導體的市場，恐將因此扭曲。

美國、英國、中國大陸目前也正在審查輝達收購安謀案。

輝達發言人對CNBC說：「我們在監管機關審核過程中，與歐盟執委會密切合作。我們期待有機會能為他們所提的擔憂釋疑，並持續展現此交易將會促進安謀發展，在包括歐盟在內的地區裡，激發競爭與創新。」

歐盟 半導體 美國

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