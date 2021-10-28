捷克盼台灣半導體業投資 吳釗燮：願評估

捷克官員之前表示，希望台灣的半導體業者前往投資，到訪的外交部長吳釗燮在回應記者提問時說，願評估可能性。

歐洲聯盟（EU）國家計劃打造半導體產業鏈，最近積極邀請台灣、南韓、美國的半導體業者投資。歐洲聯盟執行委員會副主席維斯塔哲（MargretheVestager）上週表示，希望台灣成為實現歐洲晶片法案的重要夥伴。

國家發展委員會主任委員龔明鑫25日率團訪問布拉格時，捷克官員也特地向訪團表示意願，希望台灣業者前往設廠。

吳釗燮今天在布拉格拜會市長賀瑞普（ZdeněkHřib），會後回應捷克記者提問時表示，台灣的業者花了好幾十年、投資了許多錢，好不容易才建立半導體的產業鏈，現在到任何國家設廠前，都必須先精準評估。

不過，吳釗燮也說，既然捷克方面期盼台灣投資的意願如此明確，他承諾返台後將與相關人士評估投資捷克的可能利基。