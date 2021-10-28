快訊

蔡英文總統接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

第9批BNT疫苗清晨06：14抵台 通關直送冷儲物流中心

台積電ADR小跌 聯電勁揚逾1%連三天強勢

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（27日）收盤漲跌互見，台積電ADR小幅收跌，較台北交易股票溢價率為5.58%。日月光ADR跌幅也達1%，聯電ADR連續第三天上漲，漲幅超過1%。聯電昨天召開法說，預測第4季毛利率可望較第3季成長，再衝破近 20 年新高。

道瓊工業指數27日收盤下跌266.19點，跌幅0.74%，報35,490.69點；標普500指數跌23.11點，跌幅0.51%，報4,551.68點；那斯達克指數小漲0.12點，幾乎持平，報15,235.84點。

費城半導體指數挫跌32.67點或0.96%，收3360.29點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.93 -1.00%

中華電 CHT 39.60 -0.13%

台積電 TSM 113.75 -0.38%

聯電 UMC 10.86 +1.59%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

聯電Q3獲利飆 每股賺1.43元

聯電三個好消息 內外資力挺

聯電產能滿載 明年再漲價

魏哲家贈妻子1000張台積電股票 市值近6億元

相關新聞

經濟學人：明年全球經濟面臨十大風險

經濟學人智庫（EIU）27日在最新發表的報告中，預測十項可能對明年全球經濟成長及通膨帶來最大風險的情境，其中對全球經濟影...

財報動能消退 道瓊止三連漲下跌266點

隨著強勁的財報季動能開始消退，史坦普500指數在盤中觸及歷史新高後回落。

印度力邀特斯拉設電池廠

消息人士透露，印度莫迪政府正以政策誘因，力邀特斯拉、三星及LG能源等國際電池製造商到當地設廠，盼能在國內打造一條綠能運輸...

美提富豪稅 門檻10億美元

美國民主黨參議員27日公布富豪稅新提案具體內容，擬對資產逾10億美元或年收入逾1,000萬美元者課徵23.8%的資本利得...

東協減排 研究碳捕存技術

聯合國氣候峰會COP26舉行在即，東南亞諸國官員宣稱，為達成氣候變遷目標，正快馬加鞭推動經由區域電網傳輸再生能源的計畫，...

第3季財報／LGD營利增逾二倍

南韓面板大廠樂金顯示器（LGD）27日表示，上季營業利益較一年前躍增逾兩倍，原因是新冠肺炎疫情帶動電視機需求升溫，推升大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。