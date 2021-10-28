台積電ADR小跌 聯電勁揚逾1%連三天強勢
台股ADR周三（27日）收盤漲跌互見，台積電ADR小幅收跌，較台北交易股票溢價率為5.58%。日月光ADR跌幅也達1%，聯電ADR連續第三天上漲，漲幅超過1%。聯電昨天召開法說，預測第4季毛利率可望較第3季成長，再衝破近 20 年新高。
道瓊工業指數27日收盤下跌266.19點，跌幅0.74%，報35,490.69點；標普500指數跌23.11點，跌幅0.51%，報4,551.68點；那斯達克指數小漲0.12點，幾乎持平，報15,235.84點。
費城半導體指數挫跌32.67點或0.96%，收3360.29點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.93 -1.00%
中華電 CHT 39.60 -0.13%
台積電 TSM 113.75 -0.38%
聯電 UMC 10.86 +1.59%
資料來源：彭博資訊
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