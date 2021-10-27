快訊

高端獲選WHO團結試驗疫苗 專家：破除沒保護力質疑

傻交出提款卡...陳為民借演藝圈大哥錢應急 對方竟130萬領光光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高盛：四步打通供應鏈瓶頸 但Fed明年升息風險增

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
洛杉磯港壅塞。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。路透
洛杉磯港壅塞。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。路透

供應鏈瓶頸是美國企業發布第3季財報時最頻繁舉出的問題，聯準會（Fed）的看法則是瓶頸終究會疏通。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。

財經網站MarketWatch報導，高盛經濟學家希爾（Spencer Hill）在研究報告中，繪出解開供應鏈打結的路線圖，可分成以下四個步驟：

一，東南亞晶片生產彈升

希爾指出，美國8月從馬來西亞和越南進口的關鍵半導體元件陡降36%，主要受當地封鎖防疫限制影。但東南亞加快疫苗接種和鬆綁防疫限制，應有助提高車用晶片供應量，對美國第4季汽車生產有助益，儘管需要花更久的時間，才能把晶片產能提高到足以支撐高於平常水準的產量。他預測，汽車經銷商的庫存量可能持續偏低，直到明年年中結束。

二，美國勞動力供應升高

更多勞工重返工作崗位，也可望緩和供應鏈緊繃的壓力。希爾估計，美國加碼版緊急失業保險給付已在9月到期，可望使第4季就業人數新增約100萬人；而且，多達300萬個原先擔心染疫而遲疑重返職場的勞工，可望在明年中之前返回工作。

三，港口壅塞紓解

美國港口在年底購物季和農曆新年前異常忙碌，但一旦過了這段貨運高峰時期，塞港情況可望隨之減輕。往年在農曆新年過後，需求常在2月觸底，通常比8月的水準低15%到20%，所以，假如港口吞吐量一直維持在8月的步調，積壓的貨物就可望清空。

四，財政刺激消退

隨著財政刺激效應減退，且消費者從採購物品轉回服務支出，美國貨物進口量也可望恢復正常。

綜合研判，希爾認為，美國通膨可能比高盛原先預測來得「黏」。高盛現在預測，年底時，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率可達4.3%，比原先估計的4.25%上調；到2022年12月可能升達到2.15%，也比原估的2%上修。

希爾說：「我們雖預期，到那時，通膨曲線將是急遽下滑，然後持續降到那年（2022）年底，但通膨走勢比預期高又持續得比預期久，這將升高（Fed）提前在2022年升息的風險。」

美國 通膨

延伸閱讀

NBA／前場歷經受傷驚魂 詹皇腳踝痠痛今告缺賽

險重演上季受傷慘劇 詹皇賽後談驚魂餘悸猶存

教派宿仇或反美聯盟？伊朗「敵人的敵人」的塔利班戰略

NBA／康寧漢拚繼承新人王衣缽 希爾要小老弟擁抱藍領精神

相關新聞

高盛：四步打通供應鏈瓶頸 但Fed明年升息風險增

供應鏈瓶頸是美國企業發布第3季財報時最頻繁舉出的問題，聯準會（Fed）的看法則是瓶頸終究會疏通。高盛經濟學家指出，解決供...

伊萊克斯：明年仍將面臨供應鏈困境 可能繼續漲價

瑞典家電大廠伊萊克斯（Electrolux）27日示警，在全球供應鏈大亂的衝擊下，今年底前、甚至是明年恐怕都難以滿足市場...

「刪臉書嗎」祖克柏再登時代封面 這次卻陷形象風暴

社群媒體臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），是11年前時代雜誌的風雲人物。時代雜誌本月再度以臉書為封面故事，祖克柏的頭像上，壓著標題「刪臉書嗎？」這種強烈對比，跟臉書前產品經理豪根（Frances Haugen）近日揭露的臉書內部文件放在一起看，恐怕會讓人唏噓不已。誰曾想過，11年前的風雲企業臉書，會幫忙威權政府打壓異議貼文、引誘媒體墮落，且讓無數臉友難以察覺自己受到操弄？

羅賓漢加密幣交易營收銳減78% 股價跌破發行價

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）上季營收不如預期，加密幣交易的營收更銳減78%，原因是加密幣交易...

美國開放後勢必大排長龍 航空公司籲旅客預做準備

達美航空公司（Delta Airline）執行長巴斯蒂安26日表示，隨著美國11月8日開放完整接種疫苗的外籍旅客入境，初...

經濟周期瞬息萬變 Pimco祭投資四字心法

當前的經濟周期發展速度如此之快，太平洋資產管理公司(Pimco)的市場策略師Anthony Crescenzi讓投資者務必記住四個字：「保持警惕」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。