快訊

獨／無尊鬆口認愛阿喜「她是我見過最棒的女孩」

年滿70歲就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

羅賓漢加密幣交易營收銳減78% 股價跌破發行價

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
受加密幣交易熱潮降溫拖累，散戶交易平台羅賓漢上季營收不如預期。路透
受加密幣交易熱潮降溫拖累，散戶交易平台羅賓漢上季營收不如預期。路透

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）上季營收不如預期，加密幣交易的營收更銳減78%，原因是加密幣交易熱潮降溫，且羅賓漢的用戶成長進入停滯期，羅賓漢股價27日盤前應聲重摔逾9%，跌破發行價。

彭博資訊報導，羅賓漢第3季加密幣交易的營收較前季驟減78%至5,100萬美元，總營收逼近3.65億美元，不及分析師原估的約4.24億美元。

羅賓漢說，交易清淡的情況可能會持續到年底，預估本季營收可能不到3.25億美元。羅賓漢股價27日盤前聞訊重挫9.17%，報每股35.94美元，跌破7月首度公開發行股票（IPO）的38美元發行價。

上季是羅賓漢成長潛力的考驗，原因是年初美股散戶在該平台上集結，熱捧「迷因股」，暴打空頭，以及隨後引爆狗狗幣等加密幣投資熱潮，如今這股散戶投資風潮已逐漸退燒。

上季羅賓漢資金帳戶總數為2,240萬戶，不如前季的2,250萬戶，每月活躍用戶也從前季的2,130萬戶降至1,890萬戶。

美股 IPO 加密貨幣

延伸閱讀

柴犬幣繼續瘋漲19%創新高 請願上架羅賓漢超過30萬人

全聯為何不上市櫃？ 財經達人：別做白日夢！不需要你「支援收銀」

彭博：外資大舉流出台股 台幣面臨逆風

前三季全球生醫IPO 募資規模、家數俱增

相關新聞

羅賓漢加密幣交易營收銳減78% 股價跌破發行價

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）上季營收不如預期，加密幣交易的營收更銳減78%，原因是加密幣交易...

美國開放後勢必大排長龍 航空公司籲旅客預做準備

達美航空公司（Delta Airline）執行長巴斯蒂安26日表示，隨著美國11月8日開放完整接種疫苗的外籍旅客入境，初...

經濟周期瞬息萬變 Pimco祭投資四字心法

當前的經濟周期發展速度如此之快，太平洋資產管理公司(Pimco)的市場策略師Anthony Crescenzi讓投資者務必記住四個字：「保持警惕」。

樂金顯示器Q3營利三級跳 疫情帶動電視面板漲價

南韓面板大廠樂金顯示器（LGD）27日表示，上季營業利益較一年前躍增逾兩倍，原因是新冠肺炎疫情帶動電視機需求升溫，進而推...

TRUTH Social若借殼上市成功 川普對其控制加強

路透社報導，美國前總統川普將能夠保留他新成立的社群媒體企業所有權，即使他選擇再次角逐白宮或遭正在調查他商業交易的檢察官定...

經濟學人：影響明年全球成長與通膨的十大風險情境

經濟學人智庫（EIU）在最新發表的報告中，預測十項可能對明年全球經濟成長及通膨帶來最大風險的情境 ，其中對全球經濟影響最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。