羅賓漢加密幣交易營收銳減78% 股價跌破發行價

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）上季營收不如預期，加密幣交易的營收更銳減78%，原因是加密幣交易熱潮降溫，且羅賓漢的用戶成長進入停滯期，羅賓漢股價27日盤前應聲重摔逾9%，跌破發行價。

彭博資訊報導，羅賓漢第3季加密幣交易的營收較前季驟減78%至5,100萬美元，總營收逼近3.65億美元，不及分析師原估的約4.24億美元。

羅賓漢說，交易清淡的情況可能會持續到年底，預估本季營收可能不到3.25億美元。羅賓漢股價27日盤前聞訊重挫9.17%，報每股35.94美元，跌破7月首度公開發行股票（IPO）的38美元發行價。

上季是羅賓漢成長潛力的考驗，原因是年初美股散戶在該平台上集結，熱捧「迷因股」，暴打空頭，以及隨後引爆狗狗幣等加密幣投資熱潮，如今這股散戶投資風潮已逐漸退燒。

上季羅賓漢資金帳戶總數為2,240萬戶，不如前季的2,250萬戶，每月活躍用戶也從前季的2,130萬戶降至1,890萬戶。