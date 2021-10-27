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Niantic任天堂推皮克敏AR新作 主打散步樂趣

中央社 / 舊金山27日綜合外電報導

「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）開發商、美國軟體業者Niantic今天發表與任天堂合作推出的擴增實境（AR）手遊Pikmin Bloom，希望大家走出戶外、享受散步樂趣。

法新社報導，繼任天堂王牌遊戲設計師宮本茂（Shigeru Miyamoto）創造出原始電玩「皮克敏」相隔20年後，推出Pikmin Bloom。這個任天堂鍾愛的療癒系遊戲帶入AR領域，相當難得。

Niantic執行長漢克（John Hanke）說：「這確實反映（Niantic）與任天堂的強大、持續的合作夥伴關係。」「從一開始，任天堂就一直是Niantic故事的一部分。」

Niantic 與任天堂合作開發的「精靈寶可夢GO」免費手機遊戲，市場追蹤機構SensorTower估計，自2016年發布以來，估計從app內購買創造的營收已超過50億美元。

Niantic和任天堂顯然打算以Pikmin Bloom來複製「精靈寶可夢GO」的成功。

Pikmin Bloom玩家可以在散步途中尋找各種子，培養出不同的皮克敏並餵養牠們長大，之後就可以收集花瓣，以繼續培養其他皮克敏。

漢克說：「Pikmin bloom目的是要讓你走出戶外，或許能讓你的日常散步更加有趣和享受。」

Niantic表示，免費的Pikmin Bloom遊戲已在澳洲和新加坡的App Store和Google Play商店推出，之後將迅速擴及更多國家和地區。

任天堂

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