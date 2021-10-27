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柴犬幣繼續瘋漲19%創新高 請願上架羅賓漢超過30萬人

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
柴犬幣過去24小時又漲了13%。（網路圖片）
柴犬幣過去24小時又漲了13%。（網路圖片）

根據CoinGecko的資料，加密幣柴犬幣（Shiba Inu）過去24小時又繼續上漲19%，價格再刷新高，達到每枚0.00004937美元，主要是炒作網路請願題材，期望網路券商羅賓漢（Robinhood）上架柴犬幣的連署人數超過30萬人。

柴犬幣現在已成為第11大加密幣，市值近240億美元。

請願網站Change.org上最近出現一份請願書，請求羅賓漢（Robinhood）上架這個靈感來自狗狗幣的迷因加密幣；連署人數現已突破32.6萬人。羅賓漢執行長泰內夫（Vlad Tenev）周二（26日）在公司財報會議上被問到這個議題，他表示，正在「審慎」考慮是不是把這個新幣種納入羅賓漢平台。

泰內夫說：「我們對目前平台上提供的加密幣感到非常非常滿意。要再加入任何新幣種的話，如果不能更好，我們希望做到公平。」

彭博資訊指出，加密幣業務對於羅賓漢的業績成長愈來愈重要。羅賓漢規劃了加密幣錢包，方便投資人收發數位貨幣。公司先前曾說，排隊等著要擁有加密幣錢包的客戶已經達到100萬人。

根據羅賓漢最近的申報資料，公司加密幣營收64%來自狗狗幣。

柴犬

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