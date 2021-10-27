憂安全風險 美撤銷中國電信運營權

美國聯邦通信委員會（FCC）周二（10月26日）以國家安全為由，已4比0投票決定撤銷對中國電信的美國子公司在美國運營的授權，指該公司可被中國政府利用，危害美國安全。

中國電信是中國最大的電信公司之一，並透過其子公司中國電信美洲公司在美運營近20年，但根據FCC的規定，該公司須自10月26日起60天內停止提供服務。

FCC指出，作為中國國企，中國電信受中國政府的影響和控制，而且「極有可能在沒有受獨立司法監督的法律程序下，被迫接受中國政府要求」。

FCC補充道，中國電信美洲公司可讓中國政府存取、干擾或刻意轉接美國的通訊信息，引起美國國家安全及執法上的嚴重隱憂。

中國電信美洲公司的一位發言人向路透社表示：「FCC的決定令人失望，我們計劃尋求所有可行的選項，同時繼續為我們的客戶提供服務。」

據中國電信公司網站說明，中國電信是全球領先的通信和信息技術服務提供商之一，業務遍及110多個國家。它在芝加哥、達拉斯、洛杉磯、紐約、聖何塞、多倫多等地設有辦公室，專門為企業和組織提供跨太平洋的連接，包括雲服務和數據中心。

根據美國參議院的一份報告，截至2019年，中國電信為全球超過3.35億用戶提供服務，並為中國在美國的政府設施提供服務。

美國政府也指出，中國電信所設定的服務客群包含400多萬名的美國華人、每年造訪美國的200萬名中國游客、30萬名就讀美國大學的中國學生，以及位於美國的1500多家中國企業等。

FCC表示，中國電信的行為表現「不坦率、缺乏可信度和可靠性，不符合委員會和其他美國政府機構所要求的基本信任水平」。

FCC：進一步審查其他中國電信公司

早在2019年5月，FCC就曾一致投票，拒絕核可另一家中國國有電信公司中國移動在美運營。去年4月，FCC也警告可能會以國家安全風險為由關閉三家中國電信公司的美國業務，包括中國電信美洲公司以及中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet（美國）有限公司。

在禁止了中國電信的運營後，FCC 代理主席羅森沃賽爾 (Jessica Rosenworcel)表示，FCC 正迅速採取行動，完成對中國聯通美洲公司和 ComNet 的安全審查。

FCC近年來針對中國科技公司進行了廣泛的審核。去年，FCC認定華為和中興通訊公司為通信網絡的國家安全威脅，禁止美國公司動用83億美元的政府基金從這些公司購買設備。FCC並在去年12月通過規定，要求擁有中興或華為設備的運營商須「毀壞並更換」這些設備。

今年3月，FCC也根據2019年的一項法律，禁止在美國通信網絡批准使用華為、中興、海特拉通信、海康威視和大華科技共五家中國企業的設備，稱他們對美國國家安全構成了威脅。

（路透社、半島電視台）

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