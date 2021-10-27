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穩信心？英特爾CEO與董事敲進自家股票 共買250萬美元

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）
英特爾新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

英特爾包括執行長基辛格（Pat Gelsinger）在內的內部人士25日揭露，他們共買進250萬美元的自家股票。部分人士是第一次在公開市場買進英特爾股票，其他則是數年來首度買進。

英特爾股價今年來下跌3%，表現遠遠落後於大盤。相較下，美股標普500指數今年來漲幅達22%。

英特爾這些買進自家股票的內部人士對上述消息不予置評。該公司股價26日收盤下跌2.29%，報每股48.28美元。

英特爾執行長基辛格是以50萬美元敲進1萬股英特爾股票，均價為每股49.94美元。根據他先前提交給美國證管會（SEC）的問題，基辛格現在持有219,750萬股自家股票。這是基辛格自2月接任執行長以來，首度在公開市場買進英特爾股票。

不過，購股最大手筆來自英特爾董事哥茲（James J. Goetz），支出100萬美元敲進2萬股，均價為每股49.76美元。哥茲是創投資本公司 Sequoia Capital合夥人，從2019年開始兼任英特爾董事，目前在英特爾持股198,521股。

這也是哥茲從2019年11月買進500萬美元股票後，首次在公開市場買進英特爾股票。

長期董事耶利（Frank Yeary）則以50萬美元買進1萬股英特爾股票，均價為49.66美元，為2010年10月以來首次從公開股票市場買進；另一名董事穆雷（Risa Lavizzo-Mourey）則以25萬美元買進5,000股；英特爾現任董事、前惠普執行長威斯勒（Dion Weisler）也以25萬美元買進5,015股。

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