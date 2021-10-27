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美元微升 在諸多央行召開會議前持穩

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓攀升0.4%，報114.1400日圓。路透
美元兌日圓攀升0.4%，報114.1400日圓。路透

美元周二微幅上揚，交投陷於窄幅區間，市場等待即將召開的央行會議，預料將引發波動。

美元指數微幅上揚0.1%，報93.962，美國10月消費者信心意外增強。

分析師表示，在一系列央行會議和經濟數據公布之前，美元可能會繼續持穩，這些會議和數據可能會改變市場對利率、通膨和經濟成長的看法。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani說：「市場目前只是稍作喘息。」

加拿大央行將於周三開會，歐洲央行和日本央行將於周四開會。下周將召開會議的央行包括聯準會（Fed）、英國央行、澳洲央行、以及挪威央行。

歐元兌美元下跌0.1%，報1.1597美元。由於預期歐洲央行在開會時將採取鴿派立場，歐元近期走軟。周二有消息說，債券投資人對歐元區的通膨預期已達到2.07%以上的七年高位。

英鎊一度觸及1.38美元以上，此前英國零售商公布10月銷售強於預期，確認利率上升的前景。英鎊隨後回落，當日持平於1.3764美元。

傾向於跟隨大宗商品價格走勢的澳幣兌美元升值0.2%，至0.7506美元。上周，澳幣自7月來首次突破0.75美元。

美元兌日圓攀升0.4%，報114.1400日圓，低於上周觸及的四年高位114.695。

通膨 英國

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