YouTube、雲端營收不如預期 字母股價盤後下跌

Google母公司字母（Alphabet）周二（26日）發布上季財報，集團整體營收優於市場預期，反映廣告客戶支出大增；不過由於YouTube和雲端運算部門的表現不佳，拖累公司盤後股價走跌。

近日公布財報且業務涉及網路廣告的美國上市公司，市場無不關心蘋果軟體更新加強隱私保護對他們業績的影響。字母財務長Ruth Porat說，蘋果針對廣告追蹤的改變對YouTube營收的影響溫和。商務長Philipp Schindler也表示，Google的廣告營運可以妥善因應蘋果禁止iPhone預設廣告追蹤。

上季（第3季）字母營收，扣除支付給分銷合作夥伴的款項後，金額大約536億美元，優於彭博資訊彙整分析師預期的526億美元。每股盈餘27.99美元，亦優於市場預期的23.50美元。

不過YouTube與Google Cloud兩部門營收不如預期，導致字母盤後股價一度下跌超過1%。YouTube上季營收72億美元，不如分析師預估的75億美元；雲端業務部門營收49.9億美元，亦低於市場預期的50.4億美元。

彭博分析，字母的營運依賴總體經濟大環境的程度很高。去年疫情最嚴重時，有些廣告客戶須砍預算應對衝擊。近來供應鏈瓶頸問題惡化，幾乎影響到每個行業，侵蝕零售商和廣告公司在年底假期銷售旺季原本會有的強勁表現，字母也會連帶受到影響。

執行長皮伽一直努力在電子商務、YouTube與雲端運算這三大優先領域裡，維持營收引擎持續運作。字母股價今年以來，上漲了59%。