聯電ADR漲2% 台積電漲近0.5% 較台北交易溢價6.1%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周二（26日）漲0.48%，扭轉前一日跌勢，較台北交易股票溢價6.09%，聯電漲2%，一連二日上揚。

美股道瓊工業指數和標普500指數周二（26日）再創新高，延續前一日漲勢，亮眼的企業財報和美國消費信心增強帶動，淡化市場對通膨和經濟成長的疑慮。

道瓊工業指數漲15.73點，或0.04%，報35.756.88點；標普500指數微漲8.31點，或0.18%，報4,574.79點；那斯達克指數漲9.01點，或0.06%，收報15,235.72點。費城半導體指數漲0.02%，幾乎與前一日持平。

台灣加權股價指數漲0.83%，收報17,034.34點；台積電漲1.1%收在599元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 97.4 0.86 98 -0.61

中華電 CHT 110.34 0.13 110.5 -0.14

台積電 TSM 635.5 0.48 599 6.09

聯電 UMC 59.5 2.0 59.8 -0.5

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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