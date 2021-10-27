聯電ADR漲2% 台積電漲近0.5% 較台北交易溢價6.1%
台積電ADR周二（26日）漲0.48%，扭轉前一日跌勢，較台北交易股票溢價6.09%，聯電漲2%，一連二日上揚。
美股道瓊工業指數和標普500指數周二（26日）再創新高，延續前一日漲勢，亮眼的企業財報和美國消費信心增強帶動，淡化市場對通膨和經濟成長的疑慮。
道瓊工業指數漲15.73點，或0.04%，報35.756.88點；標普500指數微漲8.31點，或0.18%，報4,574.79點；那斯達克指數漲9.01點，或0.06%，收報15,235.72點。費城半導體指數漲0.02%，幾乎與前一日持平。
台灣加權股價指數漲0.83%，收報17,034.34點；台積電漲1.1%收在599元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 97.4 0.86 98 -0.61
中華電 CHT 110.34 0.13 110.5 -0.14
台積電 TSM 635.5 0.48 599 6.09
聯電 UMC 59.5 2.0 59.8 -0.5
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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