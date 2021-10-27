國際油價上漲 大陸需求前景轉淡使鋁價跌至六周低點

國際油價周二上漲，交易員等候美國供應數據，留意貯油中心庫欣的庫存是否進一步收緊。黃金中止五連漲，因美國和歐洲企業的正面財報提振了更廣泛的市場樂觀情緒，降低避險金屬的吸引力。因擔心中國需求降溫，倫敦市場鋁價跌至六周低點，其他基本金屬也悉數回落。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

美國原油期貨上漲1.1%，保持在2014年來高位。最近幾周庫欣庫存下降導致期現價差大幅波動，交易員為現貨支付溢價。

分析師預料，在美國產量下降，暫停鑽探和需求增加的情況下，庫欣供應本周再次下降。石油輸出國組織及其盟友定於下周開會評估產出政策。奈及利亞本周加入沙烏地阿拉伯行列，表示必須抵制加速增產壓力直至新冠疫情結束。交易員也在密切關注恢復伊朗核子協議的談判，最終或許能重啟協議，進而允許伊朗增加原油出口。

西德州中級原油（WTI）12月交割原油期貨上漲89美分，結算價報每桶84.65美元；布蘭特原油12月交割原油期貨上漲41美分，收於每桶86.40美元。

黃金結束五天連漲

UPS和奇異公司在內的美國公司在周二公佈強勁財報後上漲，並幫助提振了標準普爾500指數走強。股市通常與貴金屬走勢呈負相關，當股市上漲時，投資者通常拋售避險資產。

與此同時，總統拜登的經濟議程取得進展也提振了整體市場信心。

現貨黃金紐約時間下午2:30下跌0.8％至每英兩1,793.46美元，周一上漲0.8%；鈀金跌2.5%，盤中一度重挫4.7％至10月8日以來的最低價位；白銀、白金也走低。

鋁價一度跌至六周低點

中國經濟顯示出經濟成長進一步放緩的跡象，10月汽車和住房銷售下降。當代置業成為最新一家未能按期兌付美元債的企業，房地產的負債壓力可見一斑。有些經濟學家下調中國大陸今年和明年的經濟成長預測。中信期貨

在一份報告中寫道，市場關注短期內消費疲軟的情況，可能拖累銅和鋁價走低。

鋁價一度下跌2.1%至每噸2,815.50美元，創出9月9日以來最低價位，結算價報每噸2,829美元；銅盤中最多下跌1.3%，鋅下跌2.3%，鎳下跌1.3%。