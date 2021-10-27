道瓊和標普500指數續創新高 企業財報和樂觀數據助攻

美股道瓊工業指數和標普500指數周二（26日）再創新高，延續前一日漲勢，亮眼的企業財報和美國消費信心增強帶動，淡化市場對通膨和經濟成長的疑慮。

道瓊工業指數漲15.73點，或0.04%，報35.756.88點；標普500指數微漲8.31點，或0.18%，報4,574.79點；那斯達克指數漲9.01點，或0.06%，收報15,235.72點。

社群媒體龍頭臉書跌3.92%，臉書稍早表示，蘋果的隱私新規對自家數位業務構成壓力，Kace資本合夥公司執行合夥人波卡利說：「臉書還面臨其他問題，且財報並沒有這麼出色。」

標普500指數創新高，歸功於權值股提振，包括輝達（NVIDIA）漲6.70%創收盤新高，和亞馬遜與蘋果分別漲1.68%和0.46%。

國際物流業者優比速（UPS）和奇異（GE）發布財報後雙雙上揚，分別漲近7%和2%，也為股市提供支撐。

標普500指數成份企業上季獲利預料比去年同期勁增35.6%，市場人士正揣測企業如因應供應鏈瓶頸、勞動力短缺及通膨壓力等難題。

波卡利說：「（市場）已感到厭倦，他們在企業發布財報前就把股價推高了，因為每個人都希望業績是良好、穩健的……但依我看，股市漲這麼兇，現在已經很疲憊了。」

標普500指數中的11大類股幾乎全數上揚，但公用事業和不動產這些防禦類股表現最好，顯示市場仍保持謹慎。

微軟和Google母公司字母都在盤後公布財報，但微軟漲1.29%，字母跌0.24%。Baird的投資策略分析師梅菲爾德說：「我認為不會有人太過擔憂大型科技公司，從絕對的標準看，他們的表現可以說是難以置信的好，但市場的胃口被吊得太高了，所以財報要滿足市場預期可能較困難。」

最新數據顯示，美國10月消費者信心意外增強，勞動力市場展望改善，淡化市場對高通膨的擔憂。美國商務部報告說，9月新屋銷售大增14%。