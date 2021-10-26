臉書撒幣投資AR和VR實驗室 積極打造元宇宙

中央社 / 紐約25日綜合外電報導
臉書表示，為了建立「元宇宙」，公司對旗下AR與VR實驗室投資數以十億計美元。路透社
臉書表示，為了建立「元宇宙」，公司對旗下AR與VR實驗室投資數以十億計美元。路透社

社群媒體巨擘臉書今天表示，為了建立「元宇宙」，公司對旗下擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）實驗室投資數以十億計美元，且從第4季開始將把實驗室當成獨立單位來公布財報。

路透社報導，臉書財務長魏納（David Wehner）表示，公司預期對硬體部門「臉書實境實驗室」（Facebook Reality Labs）的投資，將使2021年整體營業利潤減少約100億美元（新台幣約2778億元）。

元宇宙（Metaverse）的概念最早在1992年的科幻小說「潰雪」（Snow Crash）提出，是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。

臉書認為元宇宙是一個虛擬世界，人們可以和身處不同空間的人一起打造與探索，也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。

專注硬體的臉書實境實驗室，將投入打造臉書的元宇宙。

但在臉書做上述財務承諾之際，公司正面臨排山倒海而來的負面報導。這些報導所根據的文件是由前員工暨吹哨者郝根（Frances Haugen）外洩，郝根還說，文件顯示臉書公司重視利益更甚用戶安全。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在今天分析師會議開場時，對文件衍生的批評做出反擊，宣稱那些文件描繪的公司形象不符事實。

祖克柏曾表示，未來幾年內，臉書不會再被視為社群媒體平台，而是一家聚焦元宇宙的公司。之前臉書已大力投資AR與VR技術，包括收購Oculus等企業，並在今年建立一支投入開發元宇宙的產品團隊。本月臉書又宣布，計劃未來5年將在歐洲聘雇1萬名員工來打造元宇宙。

祖克柏告訴分析師：「這不是個能讓我們在短期內獲利的投資。但基本上我們相信，元宇宙將繼行動網際網路之後興起。」

魏納表示，公司從2021年第4季開始，會把臉書實境實驗室從臉書的應用程式（App）家族中分開，作為單獨的報告部門。

臉書今天盤後交易股價一度上漲約1%。今年以來臉書股價漲幅約20%，但要重新躋身市值1兆美元俱樂部，還差大約850億美元。

祖克柏 社群媒體 臉書 元宇宙 AR VR

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