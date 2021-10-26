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歐洲汽車製造協會籲降低對亞洲依賴 否則缺晶片危機或重演

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圖源：金融時報
圖源：金融時報

集微網消息，全行業對於晶片的激烈競爭，導致汽車製造商今年以來一直在減產和停產模式之間來廻切換。由於缺乏足夠的晶片，歐洲地區上個月的汽車銷量下降23%，至1995年以來的最低水平。對此歐洲汽車製造協會（ACEA）主席兼寶馬首席執行官Oliver Zipse警告稱，當地汽車製造商必須減少對亞洲晶片的依賴，否則整個地區工廠停產的危機將再度上演。

據《金融時報》報導，Oliver Zipse表示，汽車行業由於無法購買到所需的零部件，正面臨“嚴重且直接的後果”。

儘管英特爾已經宣佈將斥資800億歐元，在歐洲建造生產工廠提高產能，台積電方面也計劃在歐洲設廠。不過，一座晶圓廠要投入運營往往需要數年時間，而且目前全球大部分晶片生產已經轉移至亞洲等低成本勞動力地區。這使得歐洲地區面臨供應中斷風險。

根據《金融時報》看到的Oliver Zipse寫給歐盟委員會的一封信，他表示需要一項“歐洲步調一致的倡議”，以在該地區建立晶片工廠，與亞洲製造基地抗衡。

Oliver Zipse在信中稱，“這場史無前例的危機揭示出如今（歐洲）半導躰供應鏈是多麽出乎意料地脆弱，以及我們要最大限度減少對海外市場，尤其是對亞洲重要組件依賴的緊迫性。”

一家歐洲主要汽車製造商的高管表示，“我們現在勉強糊口。目前亞洲品牌的表現要好得多，因爲他們與當地供應商建立了聯繫。如果歐洲有本地化供應，那真的會很有幫助。”而在ACEA 縂乾事Eric-Mark Huitema看來，製造商們會願意以多付一點價格換取足夠的晶片供應。

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