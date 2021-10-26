快訊

太魯閣號出軌案事發逾半年 法院裁定李義祥60萬交保、限制出境

黃天牧找國泰世華董座「喝咖啡」 點出1關鍵要銀行警惕

新冠疫情衝擊 亞洲經濟體去年GDP損失1.7兆美元

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
新冠肺炎疫情重創包括觀光飯店在內的旅遊服務業，日本一項研究指出，疫情造成亞洲15個主要經濟體合計損失約1.7兆美元。美聯社
新冠肺炎疫情重創包括觀光飯店在內的旅遊服務業，日本一項研究指出，疫情造成亞洲15個主要經濟體合計損失約1.7兆美元。美聯社

日經引述日本經究研究中心（JCER）報告指出，在比較新冠疫情爆發前的預測值和實際表現後，亞洲15個主要經濟體2020年國內生產毛額（GDP）合計損失約1.7兆美元，以中國大陸所受影響最大，只有台灣不減反增。

JCER根據國際貨幣基金（IMF）2019年10月的預測，計算在未爆發疫情下、這些亞洲經濟體去年原本該有的名目GDP，這個數字應該比2019年成長6.2%至29.84兆美元，但實際上卻比2019年減少了1.68兆美元。

在15個亞洲經濟體中，中國大陸的經濟損失最大，多達6,380億美元。基於經濟規模（占亞洲 GDP一半）以及在全球供應鏈中的角色，大陸遭受疫情的打擊特別嚴重，儘管大陸很早就控制疫情，但2020年僅成長2.3%。

前年經濟成長6%-8%的印度也遭重創，去年經濟損失4,800億美元，是經損第二多的國家。全球第三大經濟體日本，去年疫情造成的經濟損失排名亞洲第三，為1,620億美元，因為服務業在GDP的占比很高。

與旅遊相關的產業受創尤其嚴重。 根據QUICK-FactSet數據，JCER 檢視了2019年10-12月（疫情爆發前）和 2021年4-6月亞洲約16,000家上市公司的銷售數據。賭場銷售額的減幅度最大，高達53%；其次是航空公司，銷售額下降49%。

在旅遊業占五分之一GDP的柬埔寨，經濟損失達40億美元。同樣重度依賴旅遊業的泰國， GDP蒸發710億美元。該國的旗艦航空泰國國際航空公司去年 5 月聲請破產。越南航空公司也陷入嚴重的財務困境，正準備進行重組，其中包括將20,000多名員工人數減半、並實施大幅減薪。

多數亞洲經濟體都在與疫情奮戰，只有台灣受惠，與疫情爆發前的預測相比，台灣2020年GDP增加440億美元，因為疫情期間居家消費和遠程辦公的普及，對伺服器和智慧手機等許多資訊科技產品的需求增強。

報導指出，台灣以外的亞洲情勢仍然充滿挑戰，亞洲經濟在2021年7-9月期間放緩已是在所難免，因為7月以來亞洲部分地區遭受傳染性很強的Delta變種病毒肆虐。

疫情 泰國

延伸閱讀

泰國擬邀LISA參加普吉跨年晚會 盼刺激旅遊業

商業興觀點／精準行銷 以人為本

中國Q3 GDP跌破五！中美「科技戰」陰霾恐衝擊台廠？

11月起入境泰國免隔離 首波46國名單不含台灣

相關新聞

美研究：流通比特幣仍集中在少數人手中

比特幣的人氣飆升並沒有改變其原始屬性之一：它的所有權仍然集中在少數人手中。

彭博調查：日本執政黨選舉形勢艱難之際 料央行政策維持不變

日本央行本周料會維持刺激措施不變，並推遲經濟復甦時間預測。日本幾天後將舉行的大選可能會削弱新任首相岸田文雄對議會的控制。

泰國擬邀LISA參加普吉跨年晚會 盼刺激旅遊業

泰國政府擬花1億泰銖邀請明星參加普吉島跨年晚會以刺激旅遊，但遭到民眾批評為何不拿來協助中小企業。總理帕拉育支持這項計畫，...

出口穩健！韓貿易規模破一兆美元 創最短時間破兆紀錄

南韓2021年貿易規模在26日突破1兆美元，刷新最短時間破1兆美元紀錄且按照目前趨勢，今年全年貿易總額有望創下歷史新高。...

美情報機搆警告企業：半導體等五大領域是對華合作禁區

集微網消息，美國國家反情報侷和安全中心 (NCSC) 近日發佈報告，指出鑑於新興技術帶來的獨特機遇和挑戰，人工智能、生物技術、自動化、量子計算和半導體領域是對美國經濟和國家安全存在潛在風險最大的技術行業。

華爾街日報：新CEO上任後原CFO離職 英特爾也不例外

集微網消息，英特爾首席財務官喬治·戴維斯計劃離職，成爲大公司任命新CEO後CFO離職的最新例子。 英特爾 據華爾街日報10月25日報道，戴維斯於2019 年加入英特爾，在此之前他在高通公司擔任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。