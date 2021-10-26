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女股神伍德推文回全球首富馬斯克 新技術緩解通膨壓力

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
方舟投資管理公司創辦人伍德。路透
方舟投資管理公司創辦人伍德。路透

有女股神之稱的方舟投資管理公司（Ark）創辦人伍德（Cathie Wood）25日深夜在推特上回應全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），有關短期通膨壓力「強勁」的評論，她認為，儘管出現與新冠疫情和石油供應限制相關的供應鏈瓶頸，引發通膨，但新技術有助「壓平通膨曲線」，能緩解價格壓力。

伍德稍早推文說，人工智慧、電動車、機器人、基因定序和區塊鏈技術等帶來的通貨緊縮，能克制住價格壓力。馬斯克在下面評論：「我不知道長期，但短期而言，我們看到強大的通膨壓力。」

伍德回應：「如果消費者和企業期望較低的價格，大多會推遲購買，從而加劇貨幣流通速度下降。儘管去年爆發周期性通膨，但流通速度在低檔徘徊。如果方舟投資是對的，下一回合就下來了。」

她還說：「我對千禧世代的行為感到震驚，他們犧牲短期消費以償還學貸或投資加密貨幣和其他資產。銀行貸款成長也很溫和，如果貨幣流通速度增加，情況不會是這樣。」

伍德最後說，「共識看法是，通膨仍會是問題，而且可能變得更糟，這表明股票和固定收益市場正將其納入貼現率考量」，這麼一來，「通貨緊縮將是更大的驚喜」。

通膨 馬斯克 區塊鏈技術

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