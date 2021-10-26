美情報機搆警告企業：半導體等五大領域是對華合作禁區

集微網消息，美國國家反情報侷和安全中心 (NCSC) 近日發佈報告，指出鑑於新興技術帶來的獨特機遇和挑戰，人工智能、生物技術、自動化、量子計算和半導體領域是對美國經濟和國家安全存在潛在風險最大的技術行業。鑑於此，NCSC警告稱美國公司和學術界應保持警惕，防止這些領域的人才和技術受到來自其他國家的威脅。其中，NCSC對於半導體和自動化領域的評論尤爲值得關注。

NCSC對半導體的評價是，「集成電路等半導體對現代生活至關重要。它們滲透到現代生活的方方面面，從電眡、烤麵包機到飛機和衛星。」半導體是支持電信和電網的基礎設施，在商業和政府系統的運行中發揮關鍵作用，在大量不同産品中廣泛存在。基於半導體的集成電路是技術的「DNA」，從農業、運輸到醫療保健、電信和互聯網，半導體從根本上改變了經濟的方方面面。半導體産業是美國經濟增長和創造就業的主要引擎，幾乎被用於所有技術産品和最先進的軍事系統中。

與此同時，半導體供應鏈的全球性導致了産業更大的地域集中度和各國間的相互依存，創造了更多的阻塞點。例如，美國對台積電生産的前沿芯片有嚴重的依賴，對中國生産的成熟的節點邏輯芯片也有很強的依賴性。由於半導體在經濟中至關重要，脆弱的半導體供應鏈幾乎使每個經濟部門都面臨中斷的風險。除此之外，各國對供應鏈的爭奪也會導致對産品本身的信任喪失，例如受供應緊張影響，假冒偽劣、受損的微芯片出現在美國的商業和國防系統中。獲得值得信賴和有保證的最先進半導體技術對未來人工智能、5G、自動化系統和其他技術的發展至關重要。

在自動化領域，NCSC認爲自動化系統不容易定義，但通常可以被描述爲能夠在變化的環境中，在有限的人爲干預或控制下執行任務的系統。自動化有不同的程度，許多通常被稱爲自動化的系統實際上是半自動的，而不是完全自動的。例如，帶有駕駛員支持系統的汽車和大多數無人駕駛飛行器都是半自動的，而倉庫中的無人駕駛汽車和移動機器人是全自動化的例子。不是沒有人就代表著自動化。

自動化系統的優勢是可以通過減少規模、成本、風險和對人力的需求來改進我們的生活方式，並同時提高生産力和安全性。目前在自動化領域，自動駕駛汽車受到了最多的關注，可能在近期具有最大的經濟潛力，但同時其他自動化系統和機器人技術也在諸如交付商品和服務、執行外科手術以及製造等任務中扮演著重要角色。自動化技術在武器系統中也有廣泛的應用，包括空中、地面、海面和海底車輛。在未來幾年，自動化系統有望在日常生活中得到更廣泛的應用，並且在更少人力的介入下執行更複雜的任務。

但自動化系統的擴展也帶來了新的風險。由於自動化系統對軟件、計算機和連接性的依賴，其爲惡意網絡參與者提供了越來越大的攻擊範圍。同時，它們也容易受到供應鏈中斷或對手利用的影響。由於這些系統收集的廣泛數據，它們也可能成爲外國情報機搆的目標。最後，隨著全球各國對這一領域領導力的競爭，特別是在自動駕駛汽車領域，世界其他國家與美國的競爭已然展開。