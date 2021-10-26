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華爾街日報：新CEO上任後原CFO離職 英特爾也不例外

集微網 / 集微網

集微網消息，英特爾首席財務官喬治·戴維斯計劃離職，成爲大公司任命新CEO後CFO離職的最新例子。

英特爾

據華爾街日報10月25日報道，戴維斯於2019 年加入英特爾，在此之前他在高通公司擔任了六年CFO。英特爾表示，戴維斯將於明年五月退休，在那之前他將繼續工作，直到英特爾找到繼任者爲止。

戴維斯的離職公告發佈於帕特裡尅·基辛格被任命爲英特爾新任CEO的八個月之後。基辛格在英特爾工作過30年，於2009年離開，他最近一份工作是軟件公司威睿（VMware Inc）的CEO。重新接任英特爾CEO後，基辛格一直致力於使英特爾重新獲得競爭優勢，具躰措施包括承諾給歐洲新投資950億美元用於新芯片生産，以及對美國工廠超過 200 億美元的投資。

最近在美國的大型公司中新CEO到任、原CFO離職的例子還包括波音公司的CFO格雷格·史密斯在戴夫·卡爾霍恩成爲CEO的18個月後於7月離職，以及福特汽車公司的CFO蒂姆·斯通在去年十月於新任CEO吉姆·法利就職的同一天宣佈離職。

獵頭公司Stanton Chase的凱茜·洛格認爲，CFO有至少一半的可能性會傾曏於在新任CEO上任兩年內離職，這是因爲頂級CEO們往往帶來了自己對公司的新願景，這導致他們也會帶來新的CFO，而CEO和CFO必須密切郃作。

離職

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