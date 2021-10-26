大咖爭搶太空商機 貝佐斯擬建商用太空站

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空事業藍色起源藍色起源（Blue Origin）宣布計劃在地球低軌道建置商業用太空站，形容這會是太空中「混合使用的商業園區」，主要合作夥伴Sierra Space說，屆時每個約3萬立方呎（850立方公尺）的空間裡可最多容納10人。

藍源表示，太空站取名「Orbital Reef」（軌道礁）預定在2020年代十年間的後半完成。根據宣傳官網描述，這個民營太空站是諸如太空旅館、微重力影片拍攝、尖端科技研究的理想場所。

與藍源合伯的Sierra是波音旗下事業，華爾街日報說，他們不是唯一對於到太空建造設施有興趣的團隊，上周另一家太空公司Nanoracks也說，正在與Voyager Space還有最大股東洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合作，開發名為「Starlab」的太空站。Axiom太空公司也在布建自己的設施。

華爾街日報指出，美國民間企業之所以熱中開發太空站，是因為國家航空暨太空總署（NASA） 準備逐漸退出太空站營運。今年稍早，NASA表示預定最多獎助4個民間提來的計畫，每案至少3億美元，來支持軌道上不同概念的商業利用構想。