WTI觸及85美元後回落 鎳銅鋁上漲 金價連漲五天

紐約原油期貨自2014年以來首次觸及每桶85美元後回吐漲幅，收在平盤。伊朗與歐盟即將舉行的會談備受市場關注，此次會談可能使2015年核子協議得以恢復；上周下跌的基本金屬反彈，受中國新刺激措施以及市場對供應緊張的疑慮所提振；金價連續五天上漲，創下7月以來最長紀錄，因通膨持續走高的風險增強了黃金的吸引力。

●WTI油價觸及85美元後回吐漲幅

紐約原油期貨周一收盤持平，盤中一度上漲2%。伊朗首席談判代表表示，伊朗與歐盟將於周三在布魯塞爾舉行會談，呼籲美國取消制裁。美國的伊朗事務特使Robert Malley表示，重啟核子協議的談判處於「關鍵階段」，即將展開一段「更密集的外交行動」以打破僵局。

瑞穗證券美國公司期貨部門董事Bob Yawger表示，「只要他們在談，就可能達成協議」。

沙烏地能源大臣阿布都阿濟茲周末對彭博電視表示，生產商不應該認為油價理所當然會上漲，因為需求仍可能受到疫情衝擊。OPEC+正將每月日產量提高40萬桶，部分成員未能達到產量配額，也加劇了油市的緊張。

路透引述俄羅斯副總理Alexander Novak的話報導，俄羅斯預計OPEC+在11月4日的會議上將根據此前的約定，將總產量提高每日40萬桶。

西德州中級原油（WTI）12月交割原油期貨價格持平，結算價報每桶83.76美元。布蘭特原油12月交割原油期貨上漲46美分，收於每桶85.99美元。

●鎳和銅率工業金屬上漲

鎳在倫敦金屬交易所領漲，上揚2.9%，其次是銅和鋅。新華社說中國大陸有能力也有條件實現今年經濟社會發展目標，經濟長期向好的大勢不會改變。

上周基本金屬價格下跌，因市場擔心能源危機可能損害製造業需求，並且對中國房地產債務危機存有疑慮。中國大陸是全球最大的基礎金屬消費國，每年需求占全球供應量的四分之一以上。

金屬生產商Eramet SA周一披露，疫情導致其位於新喀里多尼亞的鎳鐵礦產量下降19%，從而引發新的供應疑慮。

倫敦時間下午5:53，鎳價收於每噸20,306美元； 銅價上漲1.7%，至每噸9,867.50美元；鋁價上漲0.3%，至每噸2,875.50美元。

●金價連漲五天

現貨金價漲破每英兩1,800美元，這是2020年中以來的關鍵技術價位。雖然美元走勢尚未反映出對持續通膨和加息預期的上升，但金價正在攀升，因為市場擔心聯準會行動太慢。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek周一接受電話訪問時表示，「在產出缺口開始向充分就業邁進之前，聯準會較有可能會讓經濟過熱」。

現貨黃金紐約時間下午4:03上漲0.8％至每英兩1,806.86美元；Comex 12月交割黃金期貨上漲0.6％，結算價報每盎司1,806.80美元。白銀、白金和鈀金也走強。