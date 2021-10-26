台積電ADR隨台股表現跌0.5% 較台北交易溢價6.8%
台積電ADR周一下跌0.5%收在113.64美元，較台北交易股票溢價6.8%。
費城半導體指數周一漲0.7%。
美國股市道瓊工業指數和標普500指數周一雙雙創下收盤新高，但在特斯拉和PayPal上漲的提振下，那斯達克綜合指數漲勢領先其他兩大指數，距離9月7日創下的收盤紀錄高峰已不到1%。本周進入超級財報周，各行業巨頭都準備公布財報。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數漲64.13點，收35,741.15點；標普500指數漲0.5%，報4,566.48點；那斯達克綜合指數漲0.9%，報15,226.71點。
台灣加權股價指數昨天收在平盤報16,894.24點，台積電跌1.2%收在593元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 96.69 +1.91 96.40 0.30
中華電 CHT 110.35 -0.10 111.00 -0.59
台積電 TSM 633.32 -0.52 593.00 6.80
聯電 UMC 58.41 +2.24 59.40 -1.68
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言