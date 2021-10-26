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台積電ADR隨台股表現跌0.5% 較台北交易溢價6.8%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌0.5%收在113.64美元，較台北交易股票溢價6.8%。

費城半導體指數周一漲0.7%。

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周一雙雙創下收盤新高，但在特斯拉和PayPal上漲的提振下，那斯達克綜合指數漲勢領先其他兩大指數，距離9月7日創下的收盤紀錄高峰已不到1%。本周進入超級財報周，各行業巨頭都準備公布財報。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數漲64.13點，收35,741.15點；標普500指數漲0.5%，報4,566.48點；那斯達克綜合指數漲0.9%，報15,226.71點。

台灣加權股價指數昨天收在平盤報16,894.24點，台積電跌1.2%收在593元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.69 +1.91 96.40 0.30

中華電 CHT 110.35 -0.10 111.00 -0.59

台積電 TSM 633.32 -0.52 593.00 6.80

聯電 UMC 58.41 +2.24 59.40 -1.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 紐約

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