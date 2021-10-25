經濟學人：三星押寶最先進邏輯晶片 但暗藏危機

集微網消息，作爲存儲晶片的主導廠商之一，三星電子的年收入目前已達到2000 億美元，與史上最有價值公司蘋果相比也不遑多讓，它還坐擁 1000 億美元的現金流。

三星自李在鎔8月獲釋出獄以來，他就一直希望三星能夠在最尖耑的邏輯晶片行業中佔據主導地位。如果李在鎔能夠如願，那三星就會與台積電和英特爾等晶片制造巨頭正面交鋒，並將邏輯晶片行業變為全球最具戰略意義的行業之一。

10月7 日，三星電子確認將在2022年量産3奈米的“gate-all-around”架構來生産世界上最先進的微處理器。三星還宣布將在2025年批量生産2奈米晶片，預計今年其所有業務的資本支出將達到370億美元。今年三星贏得的新客戶包括Nvidia和特斯拉。

半導體一直處於三星業務鏈的頂端。從歷史數據來看，三星電子一直專注於存儲晶片領域，它擁有 44% 的全球DRAM晶片市場和36%的NAND設備。存儲晶片業務爲三星帶來了超過 20% 的收入和接近一半的營業利潤。根據三星自己的說法，允許內部創新同時提供穩定性的多元化業務模式使其內部生態系統獲益良多，使其擁有穿越商業周期的能力。

三星總營收和營業利潤的構成比

但三星的發展也暗藏危機。盡管其股息從2018 年佔淨利潤的22%到 2020 年佔到 78%，使三星電子在兩年內市值增加了一倍以上，但同一時期內Apple 幾乎翻了三倍。半導體的強勁前景和存儲晶片的低周期性目前還未轉化爲更豐厚的估值。盡管2020年底有急劇上漲，三星電子的市值自2021年初以來已下降了13%，而同一時期紐約的高科技納斯達克指數和同行全球晶片制造商都有上漲。

幾年以來，三星（紅色）在資本市場與同行（藍色）的對比

爲扭轉不利局面，李在鎔決意押寶尖端邏輯晶片，以圖贏得快速增長和利潤豐厚的非存儲晶片市場，這一市場約佔目前5500億美元的全球半導體市場的70%。李在鎔顯然希望加速三星電子的轉型，該公司正在利用其研發實力，例如其先進的晶片架搆來在下一個邏輯晶片時代冒一些風險。根據中信里昂証券（CLSA）的說法，三星未來的重點將放在邏輯晶片上，並爲之投入更多的研發成本。