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特斯拉新版自駕輔助軟體出問題 上路不到一天緊急下架

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉（Tesla）24日下架「全自動輔助駕駛」試用版（FSD beta）軟體。路透
特斯拉（Tesla）24日下架「全自動輔助駕駛」試用版（FSD beta）軟體。路透

電動車廠特斯拉（Tesla）24日下架「全自動輔助駕駛」試用版（FSD beta）軟體，距離這個新軟體上路還不到一天，因有用戶反映該系統出現錯誤的碰撞警示和其他問題。

特斯拉下架FSD試用版，此時監管機構正對特斯拉FSD的安全性進行審查。

特斯拉執行長馬斯克推文說：「10.3版本有些問題，所以暫時改回10.2版本。請注意，測試版軟體出現這些狀況都在預料中。內部品質保證（QA）無法在每一種條件下測試所有的硬體配置。」

路透尚未取得特斯拉對此事的看法。

特斯拉上周五（22日）宣布，對部分車款發布新版FSD系統，並改善其中幾項功能。

馬斯克23日隨即推文說，可能延後一日推出新版FSD，他說：「10.3版本的QA發現，使用新版全自駕輔助系統的車款在綠燈左轉時，出現退化（Regression）的現象。目前正在修正，可能明日推出。」

根據測試版軟體車主發布的影片，採用10.3版本軟體的特斯拉，在沒有立即危險的情況下反覆跳出前方碰撞警示。車主也說，一些特斯拉車輛還無故自動煞車。

特斯拉 馬斯克 車主

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