柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

柴犬幣（SHIB）價格在24日盤中衝上歷史新高，成為市值第11大加密貨幣。

彭博資訊報導，據CoinGecko.com的報價，截至台北時間24日晚間7時45分為止的24小時內，柴犬幣的幣值大漲50%，刷新歷史紀錄。過去一年柴犬幣的價格飆漲40,500,000%。

柴犬幣狂漲的利多，是請願網站Change.org上出現一份請願書，請求網路券商羅賓漢（Robinhood）上架柴犬幣，且連署人數已逼近30萬人。

加密衍生性商品交易所FTX臨櫃和機構銷售主管奇斯曼說：「今年迷因商品（meme）是一個具有價值且可投資的題材。」他說，「價格愈低的加密幣對散戶愈具吸引力」，因為投資人現在仍能以1美元買到逾2萬枚柴犬幣。

CoinGecko.com的數據顯示，狗狗幣價格在過去24小時也同步走高，目前市值大約為330億美元，柴犬幣則約210億美元。兩者價格都充滿波動性。