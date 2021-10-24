柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣
柴犬幣（SHIB）價格在24日盤中衝上歷史新高，成為市值第11大加密貨幣。
彭博資訊報導，據CoinGecko.com的報價，截至台北時間24日晚間7時45分為止的24小時內，柴犬幣的幣值大漲50%，刷新歷史紀錄。過去一年柴犬幣的價格飆漲40,500,000%。
柴犬幣狂漲的利多，是請願網站Change.org上出現一份請願書，請求網路券商羅賓漢（Robinhood）上架柴犬幣，且連署人數已逼近30萬人。
加密衍生性商品交易所FTX臨櫃和機構銷售主管奇斯曼說：「今年迷因商品（meme）是一個具有價值且可投資的題材。」他說，「價格愈低的加密幣對散戶愈具吸引力」，因為投資人現在仍能以1美元買到逾2萬枚柴犬幣。
CoinGecko.com的數據顯示，狗狗幣價格在過去24小時也同步走高，目前市值大約為330億美元，柴犬幣則約210億美元。兩者價格都充滿波動性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言