英特爾獲利前景遜色股價摔12% 市值蒸發逾260億美元
受上季財報不如預期、未來幾年獲利有壓拖累，美國晶片大廠英特爾（Intel）22日股價應聲崩跌近12%，寫下去年7月來最大單日跌幅，市值一天蒸發266億美元，總市值也首度被博通（Broadcom）超越。
由於投資人擔憂英特爾前景充滿挑戰，這家半導體巨頭股價22日狂瀉11.68%，收在49.46美元，摔至去年12月來低點，且為連續第六季在發布財報後走跌。頭號勁敵超微（AMD）22日漲0.4%。
根據彭博彙編的數據，22日股價這麼一摔使英特爾市值蒸發266億美元，總市值降至約2,010億美元，首度輸給對手博通（Broadcom）；博通當前市值約2,120億美元。
英特爾的展望雖讓市場大失所望，但其資本支出計畫預料將使一些企業受惠，激勵半導體製造設備類股22日齊漲，應用材料漲1.9%、科磊（KLA）漲2.2%，科林研發（Lam Research）也漲0.2%。不過費城半導體指數22日收跌1.2%，台積電ADR跌1.77%。
彭博彙編的供應鏈數據顯示，英特爾訂單占應材營收約8.8%，占科林研發營收略高於8%、占科磊營收約7.8%。
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