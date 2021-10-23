快訊

不斷更新／陳柏惟罷免案 同意票數突破73744門檻

同意罷免票破門檻！陳柏惟表情沉重抵現場 後台哭成一團

英特爾獲利前景遜色股價摔12% 市值蒸發逾260億美元

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
因財報及財測讓市場失望，美國晶片大廠英特爾（Intel）22日股價狂瀉12%，收在49.46美元，市值一天內蒸發266億美元。路透
因財報及財測讓市場失望，美國晶片大廠英特爾（Intel）22日股價狂瀉12%，收在49.46美元，市值一天內蒸發266億美元。路透

受上季財報不如預期、未來幾年獲利有壓拖累，美國晶片大廠英特爾（Intel）22日股價應聲崩跌近12%，寫下去年7月來最大單日跌幅，市值一天蒸發266億美元，總市值也首度被博通（Broadcom）超越。

由於投資人擔憂英特爾前景充滿挑戰，這家半導體巨頭股價22日狂瀉11.68%，收在49.46美元，摔至去年12月來低點，且為連續第六季在發布財報後走跌。頭號勁敵超微（AMD）22日漲0.4%。

根據彭博彙編的數據，22日股價這麼一摔使英特爾市值蒸發266億美元，總市值降至約2,010億美元，首度輸給對手博通（Broadcom）；博通當前市值約2,120億美元。

英特爾的展望雖讓市場大失所望，但其資本支出計畫預料將使一些企業受惠，激勵半導體製造設備類股22日齊漲，應用材料漲1.9%、科磊（KLA）漲2.2%，科林研發（Lam Research）也漲0.2%。不過費城半導體指數22日收跌1.2%，台積電ADR跌1.77%。

彭博彙編的供應鏈數據顯示，英特爾訂單占應材營收約8.8%，占科林研發營收略高於8%、占科磊營收約7.8%。

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

道指歷史新高 股指連升三周

全民權證／譜瑞 選逾二個月

英特爾預警毛利下滑 美股早盤漲跌互見

為解晶片荒美要求提供資料 台積電：11月8日前提交

相關新聞

像暴龍！通膨歷時「短暫」 破壞力卻不可輕忽

通膨復熾是目前投資人擔心的問題，隨著各式各樣物價齊漲，通膨愈看愈不像是「暫時」的，許多經濟學家和分析師紛紛示警，呼籲決策...

中拚AI等5領域 美情報機構示警企業：恐成最大威脅

美國國家反情報與安全中心(NCSC)22日發出最新警告，指中國在人工智慧(AI)、量子運算、生物科技、半導體及自動系統等...

道指歷史新高 股指連升三周

本周所有股指都收高，且為連3周走升，道瓊工業平均指數更是創下歷史新高。

美制裁陸企 傳黑名單開小門

美國眾議院外交委員會周四（21日）披露的一份文件顯示，儘管美國政府已將華為和中芯國際先後列入限制貿易黑名單，這兩家公司的...

Snap財測震撼 拖累網路巨頭

社群傳訊軟體Snapchat的母公司Snap警告，由於蘋果iPhone等裝置的新作業系統隱私設定，以及全球供應鏈混亂，將...

美擬動員國民兵 解物流荒

美國總統拜登21日表示，考慮動員國民兵協助減輕供應鏈壓力，以平息供應鏈問題推升物價、威脅經濟復甦的顧慮。但一位白宮官員隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。