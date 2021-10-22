蘋果新規擋廣告財路 Snap財測差慘跌27% 臉書字母也垮

社群媒體業者Snap上季營收不如預期，本季營收成長預料進一步放緩，認為蘋果頒布的隱私新規已傷害自家廣告收入。

Snap周四（21日）盤後公布，到年底為止的本季營收預估介於11.7億至12.1億美元，低於分析師預估的13.6億美元。

Snap表示，蘋果的隱私新規讓廣告業者難以測試和衡量活動。Snap收盤報75.11美元，盤後交易重挫27%至57美元左右。臉書、推特及Google母公司字母，盤後股價隨Snap下跌，跌幅分別為逾6%、接近8%及3%左右。

Snap說：「我們預估事業將受到一定程度的擾亂，同時，蘋果公司提供的新版數據蒐集解決方案，不如我們的預期，這使我們的廣告合作夥伴難以衡量和管理他們為iOS系統推出的廣告活動。」

為解決這項問題，Snap表示正研發額外的第一方工具，以幫助廣告合作夥伴達成目標。

自蘋果去年12月宣布調整隱私設定以來，數位廣告事業已深受衝擊。這項新規在4月上路，要求應用程式（App）須詢問用戶是否同意接受追蹤，導致廣告主對適合的受眾投放廣告的難度升高，和更難取得自家廣告投放績效的相關資訊。

蘋果這項策略引發許多公司怨聲載道，因這些公司須仰賴追蹤技術來販售廣告，也引起臉書和蘋果互相發動公關攻勢。臉書9月表示，這項新規不利臉書使用工具幫助廣告主衡量廣告績效。

Snap也說，許多產業的廣告合作夥伴正面臨供應鏈受擾和缺工問題，這些夥伴以往此時都是產能全開，為當季創造最強勁和價值最高的廣告營收。

Snap上季營收勁增57%至11億美元，略低於市場預期，每日活躍用戶入成長23%至3.06億人。Snap也說，上季損失縮減至7,200萬美元，比去年同期的損失2億美元大幅改善，也優於分析師預估的損失1.56億美元，