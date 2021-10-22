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台積電日本新廠 東京研擬補貼政策傷腦筋

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
台積電赴日設廠，考驗東京的工業補貼政策。路透
台積電赴日設廠，考驗東京的工業補貼政策。路透

台積電（2330）赴日設廠，考驗東京的工業補貼政策。

根據日經報導，日本準備為這家預計明年動土的新晶圓廠提供高達50%數千億日圓的建廠經費，儘管觀察家說，這種慷慨作風似乎不符合日本的性格。

日本近年加入美國和歐盟的行列，嚴厲批判中國大陸補貼產業；但眼下，美、歐都準備為半導體業提供大規模補貼，提高本土晶片產能，日本也積極追求台積電。

雖然相關舉措可以說成是因應疫情，但專家警告潛在後果。關西大學名譽教授Toshiaki Takigawa說，「根據補貼對其他國家的影響。日本可能在世界貿易組織被告。也許政府覺得沒事，因為每個國家都在計劃補貼，它可以反擊『有嘴講別人』。」

根據日經，日本經濟產業省正在敲定對台積電新廠的補貼細節。一名官員表示：「不會是違反世貿組織規定，如果過不了關，我們將無法提供定期補貼。」

自1947年的關稅暨貿易總協定以來，各國都掙扎於在促進產業發展的「好」補貼，以及破壞自由貿易的「壞」補貼之間劃清界限。日經指出，如果最終導致供過於球和全球晶片價格崩跌，即使是好的補貼也會變味。 

經濟產業省也擔心這個問題。它在2019年白皮書中警告，政府對民營部門的資金支持，可能讓「大量資本流入特定行業，從而導致生產過剩」。

日本經濟 台積電 半導體

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