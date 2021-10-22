快訊

基隆、新北豪雨特報！台北大雨 山區防坍方及溪水暴漲

2.6萬人快把握！今加開莫德納第2劑 預約限時6小時

工業金屬因全球經濟成長疑慮重挫 油價創兩周最大跌幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

對經濟成長至關重要的工業金屬周四大跌並拖累礦業股，能源成本居高不下和中國大陸經濟放緩對全球復甦構成威脅；原油價格出現兩周最大跌幅，對全球經濟成長的疑慮讓油價從超買區域回落。黃金價格徘徊，投資人正在評估聯準會官員暗示升息並非迫在眉睫的的意向。

●工業金屬重挫

倫敦金屬交易所(LME)鋁價周四大跌5.2%，創下2018年4月以來最大跌幅；鎳價創3月以來最大跌幅，銅價跌破每噸10,000美元；新加坡鐵礦砂大跌8.7%。

銅價下跌主要原因是對金屬消費大國中國的疑慮升溫。恆大流動性危機是中國經濟面臨的最大風險之一，而該公司旨在緩解流動性壓力的交易計畫已宣告破裂。LME銅庫存周四仍維持較低水平，儘管該交易所採取了緊急措施來限制供應緊張對價格的影響。

當地時間18:05，LME鋁價下跌5.2%，結算價報每噸2,910.50美元； 銅價下跌3.5%，結算價報每噸9,831.50美元；

鎳價下跌4.9%，錫、鉛和鋅也下跌。

●金價持平

紐約時間下午3:47，此前兩天上漲了約1%的現貨黃金基本持平於每英兩1,783.98美元；12月交割的黃金期貨下跌0.2%，結算於每英兩1,781.90美元。銀價和鈀金下跌，白金持平。

投資者視黃金為通膨避險的長期工具，因此其價格與聯儲會利率負相關。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周三表示，美國不會「很快」升息，不過若通膨未能如預期放緩，聯準會則會採取行動。聯準會理事夸利斯則說，他贊成下個月開始放慢貨幣刺激措施，並表示對可能需要做出政策應對的通膨壓力擴大感到憂心。

●油價創兩周最大跌幅

紐約期貨下跌1.1%，本周之前維持在2014年以來的最高價位附近。技術指標顯示，自本月初以來油價已出現應回檔訊號。與此同時，由於新冠病例增加，東歐和俄羅斯重新實施封鎖，威脅到全球經濟復甦。

Oanda Corp資深市場分析師Ed Moya說，這個冬天處於全球經濟封鎖之下的可能性，使得正向的經濟前景預期複雜化，「動能有所減弱，這是全球經濟的真正痛點」。

WTI的14天相對強弱指數（RSI）自10月初以來一直高於70，表示該商品已超買。

12月交割西德州中級原油（WTI）期貨下跌92美分，結算價報每桶82.50美元； 12月交割布倫特原油期貨下跌1.21美元，結算價報每桶84.61美元。

油價 聯準會

延伸閱讀

國內通膨蠢動…政院出手 三招穩物價

工業金屬行情 全面重挫

非洲豬瘟後養殖過剩 中國豬價大跌企業虧損

穩定物料價格 蘇揆下令各部會啟動機制查誰哄抬牟利

相關新聞

黑名單？美仍核可供貨華為、中芯上千億美元產品技術

美國眾議院外交委員會周四（21日）披露的一份文件顯示，儘管美國政府已將中國大陸電信巨人華為和晶片龍頭中芯國際列入限制貿易...

工業金屬因全球經濟成長疑慮重挫 油價創兩周最大跌幅

對經濟成長至關重要的工業金屬周四大跌並拖累礦業股，能源成本居高不下和中國大陸經濟放緩對全球復甦構成威脅；原油價格出現兩周...

美元止跌反彈 因美國數據改善和美債殖利率上升

美元指數周四上漲，收復稍早失地，受就業和房市數據好轉以及美國公債殖利率上升所提振。

受特斯拉和微軟提振 標普500收盤創新高 IBM拖累道指

美股三大指數周四（21日）漲跌互見，標普500指數收盤創新高，投資人在通膨預期上升之際消化陸續公布的企業財報；那斯達克指...

道瓊社：美晶片業者威騰電子和鎧俠合併案觸礁

道瓊社引述知情人士報導，威騰電子（Western Digital）併購日本鎧俠控股（Kioxia）一案已經觸礁。

美股道瓊小跌6點 標普500指數連升七日收創歷史新高

標普500指數21日創下歷史新高，在強勁的獲利財報和年終樂觀情緒中消除了2個月來的低迷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。