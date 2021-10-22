工業金屬因全球經濟成長疑慮重挫 油價創兩周最大跌幅

對經濟成長至關重要的工業金屬周四大跌並拖累礦業股，能源成本居高不下和中國大陸經濟放緩對全球復甦構成威脅；原油價格出現兩周最大跌幅，對全球經濟成長的疑慮讓油價從超買區域回落。黃金價格徘徊，投資人正在評估聯準會官員暗示升息並非迫在眉睫的的意向。

●工業金屬重挫

倫敦金屬交易所(LME)鋁價周四大跌5.2%，創下2018年4月以來最大跌幅；鎳價創3月以來最大跌幅，銅價跌破每噸10,000美元；新加坡鐵礦砂大跌8.7%。

銅價下跌主要原因是對金屬消費大國中國的疑慮升溫。恆大流動性危機是中國經濟面臨的最大風險之一，而該公司旨在緩解流動性壓力的交易計畫已宣告破裂。LME銅庫存周四仍維持較低水平，儘管該交易所採取了緊急措施來限制供應緊張對價格的影響。

當地時間18:05，LME鋁價下跌5.2%，結算價報每噸2,910.50美元； 銅價下跌3.5%，結算價報每噸9,831.50美元；

鎳價下跌4.9%，錫、鉛和鋅也下跌。

●金價持平

紐約時間下午3:47，此前兩天上漲了約1%的現貨黃金基本持平於每英兩1,783.98美元；12月交割的黃金期貨下跌0.2%，結算於每英兩1,781.90美元。銀價和鈀金下跌，白金持平。

投資者視黃金為通膨避險的長期工具，因此其價格與聯儲會利率負相關。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周三表示，美國不會「很快」升息，不過若通膨未能如預期放緩，聯準會則會採取行動。聯準會理事夸利斯則說，他贊成下個月開始放慢貨幣刺激措施，並表示對可能需要做出政策應對的通膨壓力擴大感到憂心。

●油價創兩周最大跌幅

紐約期貨下跌1.1%，本周之前維持在2014年以來的最高價位附近。技術指標顯示，自本月初以來油價已出現應回檔訊號。與此同時，由於新冠病例增加，東歐和俄羅斯重新實施封鎖，威脅到全球經濟復甦。

Oanda Corp資深市場分析師Ed Moya說，這個冬天處於全球經濟封鎖之下的可能性，使得正向的經濟前景預期複雜化，「動能有所減弱，這是全球經濟的真正痛點」。

WTI的14天相對強弱指數（RSI）自10月初以來一直高於70，表示該商品已超買。

12月交割西德州中級原油（WTI）期貨下跌92美分，結算價報每桶82.50美元； 12月交割布倫特原油期貨下跌1.21美元，結算價報每桶84.61美元。